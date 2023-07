CANICULE : ALERTE ROUGE pour 4 wilayas du nord et températures records ce 11 juillet

Les services météorologiques ont élevé le niveau d’alerte à la troisième catégorie aujourd’hui, le mardi 11 juillet 2023, en raison de températures exceptionnelles enregistrées dans plusieurs régions d’Algérie.

Les wilayas concernées par ce bulletin météo spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie (ONM) de NIVEAU ROUGE sont Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza.

Des températures extrêmes dépassant les 48 degrés Celsius à l’ombre sont attendues, selon les mêmes services. Les températures minimales seront quant à elles comprises entre 34 et 38 degrés Celsius. Ces conditions s’étendront de 9 heures à 15 heures après midi.

Cette vague de chaleur exceptionnelle peut avoir de graves conséquences sur la santé des habitants et perturber les activités quotidiennes. Il est important de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et prévenir les risques liés à la canicule.

Conseils pour faire face à la vague de chaleur

Les autorités recommandent de rester à l’intérieur autant que possible pendant les heures les plus chaudes de la journée. Il est également essentiel de s’hydrater fréquemment en buvant de l’eau et de rester à l’ombre ou dans des endroits climatisés.

Les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants en bas âge et les personnes atteintes de maladies chroniques, doivent être particulièrement vigilantes et recevoir une attention accrue. Il est conseillé de porter des vêtements légers et de protéger la tête avec un chapeau ou une casquette.

