CANICULE : à quand une baisse des températures ? Une responsable de l’ONM répond

La canicule frappe l’Algérie avec une intensité sans précédent. Selon Houaria Benrekta, responsable du centre de prévisions à l’Office national de météorologie (ONM), cette chaleur extrême est due à une pression atmosphérique concentrée en Méditerranée. Les régions du pays sont sévèrement touchées, mais une lueur d’espoir se profile avec une légère baisse des températures prévue à partir de mercredi dans les régions centrales.

Les villes de Biskra, El M’Ghair et le nord d’El Oued connaîtront des températures atteignant jusqu’à 49 degrés Celsius à l’ombre, avec des minimales de 39 degrés Celsius la nuit. Ces températures caniculaires persisteront les journées de lundi et mardi. De plus, une vague de chaleur dépassant les 40 degrés Celsius est prévue à partir de lundi dans de nombreuses villes du pays, notamment Ain Témouchent, Oran, Tipasa, Alger, Blida, Boumerdes, Jijel, Skikda, Béjaia, Annaba et El Tarf. Cette situation se prolongera jusqu’à mardi.

Plusieurs wilayas seront particulièrement touchées par cette vague de chaleur. Tlemcen, Saida, Mostaganem, Tiaret, Médéa, Tissemssilt, Djelfa, M’sila, Bouira, Tizi-Ouzou, Batna, Mila, Constantine, Guelma, Khenchla et Tébessa connaîtront des températures atteignant 43 degrés Celsius à l’ombre, et même 45 degrés Celsius dans certaines régions.

D’autres régions telles que Sidi-Belabes, Relizane, Chlef, Ain Defla et Mascara connaîtront également des températures élevées, variant de 44 à 46 degrés Celsius.

Vers une légère baisse des températures dès mercredi

Face à cette situation préoccupante, de nombreuses interrogations se posent. Jusqu’à quand cette canicule va-t-elle durer ? Selon Benrekta, les services de l’ONM prévoient une légère baisse des températures à partir de mercredi prochain dans les régions du centre du pays. Cependant, la chaleur caniculaire persistera dans les régions de l’Ouest et de l’Est jusqu’au jeudi de la semaine prochaine.

