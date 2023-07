CANICULE : 55° à Ben Aknoun, 51° à Telemly… Températures records à Alger ce 10 juillet

Comme annoncé par Météo Algérie, plusieurs régions du pays connaissent des températures extrêmes depuis hier. Si habituellement on atteint les 50 degrés Celsius au Sud de l’Algérie, cette fois-ci, ces températures sont enregistrées dans des wilayas du Nord du pays, atteignant même les 53 ou 55 degrés Celsius à certains endroits d’Alger.

En effet, un bulletin météo spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie (ONM) a annoncé des températures records pour des régions du nord de l’Algérie.

Effectivement, depuis ce matin, une forte canicule est ressentie au niveau de nombreuses régions du nord. Et c’est le cas de la capitale, depuis ce matin, les réseaux sociaux sont en ébullition quant à des températures dépassant les 50 degrés Celsius sont enregistrées à Alger.

On voit les publications défilées sur les réseaux sociaux, de personnes qui partagent des photos affichant des 51, 53 ou même 55 degrés Celsius en plein cœur d’Alger.

C’est le cas de l’influenceur et coach sportif Samir Benaissa, qui a partagé sur sa page Facebook, deux photos sur lesquelles on voit 49 degrés Celsius pour une première, et 55 degrés sur la seconde, il précise que cette dernière température, il l’a relevé au niveau de la commune de Ben Aknoun.

La Protection Civile met en garde contre la canicule

Face à cette canicule, la Protection Civile a émis un communiqué, elle appelle les citoyens à respecter une série de mesures préventives en raison de l’augmentation des températures dans la plupart des régions du pays.

Il est essentiel de prendre des précautions et de suivre les mesures préventives pour éviter les dangers liés à la canicule et savoir comment faire face à de telles conditions météorologiques. Il est fortement conseillé de ne pas s’exposer au soleil, en particulier pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les enfants.

De plus, il est recommandé de limiter les sorties et les déplacements pendant cette période, sauf en cas de nécessité. Si vous devez sortir, privilégiez les heures matinales ou tardives de la journée. Restez autant que possible à l’ombre, créez un courant d’air dans votre bâtiment dès que la température extérieure est inférieure à celle de l’intérieur. Fermez les fenêtres, les rideaux et les façades des balcons exposés au soleil tout au long de la journée. Éteignez les lumières électriques ou réduisez leur utilisation.