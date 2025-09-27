Candy Choco disparaît des rayons : Rupture temporaire ou arrêt définitif ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que les consommateurs, petits et grands, cherchent désespérément Candy Choco, célèbre boisson chocolatée à base de lait, dans les rayons des magasins à travers le pays. Une semaine après la rentrée scolaire, les parents se demandent : leur produit fétiche pour les collations des enfants semble avoir disparu sans explication claire.

Très appréciée par les enfants et les adolescents, notamment pour le petit-déjeuner ou le goûter, Candy Choco est devenue quasi introuvable. Cette disparition soudaine intrigue autant les consommateurs que les commerçants, et alimente de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux. Certains vont jusqu’à évoquer un arrêt définitif de la production.

« Ma fille ne prend rien d’autre avant d’aller à l’école. C’était devenu une habitude. J’ai cherché partout, impossible d’en trouver », témoigne une mère sur les réseaux sociaux.

Une réponse officieuse de la marque, mais toujours pas de communiqué officiel

Face aux interrogations, le groupe Tchin Lait, qui produit le fameux Candy Choco, n’a publié aucun communiqué officiel. Toutefois, sur sa page Facebook, une réponse a été apportée dans les commentaires à un commerçant qui demandait des explications pour pouvoir informer ses clients :

« Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette rupture momentanée. Le produit Candy Choco n’a pas été retiré du marché. Nos équipes travaillent activement afin de le rendre à nouveau disponible dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension. »

Pas de hausse des prix du lait, assure le ministère du Commerce

Cette pénurie survient dans un climat marqué par une grande vigilance des ménages algériens concernant les produits laitiers, considérés comme des biens de première nécessité. Récemment, des rumeurs sur une hausse du prix du lait en boîte stérilisé avaient également semé l’inquiétude.

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a réagi rapidement par un communiqué officiel, pour démentir toute augmentation des prix :

« Aucune hausse du prix du lait en boîte stérilisé n’a été enregistrée sur le marché national », précise le ministère.

L’enquête menée par les services concernés, en coordination avec les grandes entreprises nationales du secteur, a permis de confirmer que les prix sont restés stables.

Le ministère a également salué le comportement responsable des producteurs nationaux et a réaffirmé son engagement à maintenir une surveillance stricte du marché. Des équipes de contrôle continueront à inspecter les points de vente afin de détecter toute tentative de spéculation ou de manipulation des prix.

« Aucune pratique illégale ne sera tolérée, surtout lorsqu’il s’agit de produits de base comme le lait », rappelle le communiqué.

