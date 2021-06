Candidatures familiales : Les fils de Bengrina et Bouguetaya élus députés

La décision controversée de certains chefs de partis politiques d’opter pour des candidatures familiales semble apporter ses fruits, puisque certains d’entre eux ont pu obtenir des sièges à leurs progénitures.

Alors que l’annonce des listes en prévision des élections législative a suscité une vague de critiques et de controverse au sein de certains partis, dont le FLN et le Mouvement El Bina, pour cause de présentation de fils de dirigeant comme candidats, certains d’entre eux s’avèrent chanceux en décrochant une place à l’hémicycle Zighoud Youcef.

Selon les résultats préliminaires des élections législatives du 12 juin, Zakaria Bouguetaya, le fils du dirigeant de l’ancien parti unique Sadek Bouguetaya est parvenu à décrocher un siège à la députation dans la liste du FLN de la wilaya d’Alger.

Il convient de rappeler que l’élaboration des listes des candidatures au sein du FLN pour le compte du scrutin législatif a suscité une large vague d’indignations au sein même des militants et sympathisants du parti, dénonçant « le parachutage » de certains jeunes sous la bénédiction de leurs parents.

Le Pari gagné de Bengrina

Même chose au Mouvement El Bina de Abdelkader Bengrina. En effet, El Baraa Bengrina, fils du leader du parti islamiste a également réussi à décrocher une place de député dans la prochaine Assemblée populaire, alors qu’il est âgé d’à peine 30 ans.

Cependant, il faut noter que d’autres cas similaires n’ont pas eu autant de chance dans les élections législatives du samedi 12 juin 2021. Il s’agit, à titre d’exemple, du fils d’Aboudjerra Soltani et de la fille de Ahmed Boumehdi. A priori, Mohamed Ikbal Soltani et Fatiha Boumehdi n’ont pas eu la chance de se voir élus dans la prochaine assemblée APN.

Par ailleurs, à noter que l’annonce des résultats préliminaires des élections législatives, par Mohamed Charfi, est prévue pour cet après-midi de mardi 15 juin 2021 à 15 heures au Centre international des Conférences CIC au Club des Pins.