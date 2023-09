Candidatures de l’Algérie CAN 2025 et 2027 : Hafid Derradji annonce une mauvaise nouvelle

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, annonce une mauvaise nouvelle concernant les candidatures de l’Algérie pour accueillir la CAN-2025 et 2027. Il affirme que le nouveau président de la FAF, Walid Sadi, va les retirer.

Le mois de décembre 2022, la fédération algérienne de football a déposé le dossier de candidature pour accueillir la CAN-2025. Mais notre pays n’a rien laissé au hasard dans le cas où il n’aura pas l’honneur d’abriter la 35ᵉ édition de la CAN. En effet, l’Algérie s’est portée également candidate pour accueillir la CAN-2027.

Alors que les Algériens attendent l’annonce des pays hôtes, prévue le mercredi 27 septembre, Hafid Derradji vient d’annoncer une mauvaise nouvelle. En effet, il révèle que le nouveau président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, va retirer les deux candidatures.

« Le nouveau président de la FAF, Walid Sadi, va demander le retrait des deux candidatures de l’Algérie pour accueillir la CAN-2025 et 2027. Il va s’excuser auprès de la confédération africaine de n’accueillir aucun évènement sportif jusqu’à nouvel ordre ». Révèle-t-il, dans un article rédigé sur le site algérien « El-Djair El-Ane ».

Quelles sont les raisons du retrait des candidatures de l’Algérie ?

Dans son article, le célèbre commentateur algérien de beIN Sports révèle également les raisons qui incitent le nouveau responsable de la FAF de prendre une telle décision. D’abord, c’est parce que la CAN-2025 « coïncide avec les élections présidentielles en Algérie et l’AG élective de la FAF en même temps ».

« L’Algérie s’est également portée candidate à la CAN-2027. Mais la FAF a découvert que des lobbies au niveau de la CAF ont déjà scellé les identités des pays hôtes. La CAN-2025 au Maroc, 2027 au Sénégal et enfin 2029 au Nigéria, conjointement avec le Bénin. Malgré la réussite de l’Algérie d’organiser le CHAN-2022, le jeu de coulisses a eu raison de notre pays ». A-t-il ajouté.

Si Walid Sadi compte retirer les deux candidatures de l’Algérie, c’est aussi parce qu’il s’est avéré que « L’organisation d’une CAN n’est désormais pas une priorité. Le nouveau président de la FAF et son bureau vont plutôt se consacrer pour atteindre les objectifs pour la suite du mandant olympique, entre autres la mise en conformité des statuts de la FAF avec la FIFA, relancer la DTN et la formation des entraineurs, les encadreurs et les arbitres ».

Enfin, Derradji conclut : « Le retrait des candidatures de l’Algérie sera un message fort de la FAF à la CAF qui a ignoré les efforts et la place de notre pays dans le continent africain ».