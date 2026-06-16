Cancers incurables : l’Algérie s’allie au Danemark pour produire des traitements révolutionnaires

Produire en Algérie des traitements de pointe contre les cancers dits « incurables ». C’est l’objectif spectaculaire de la nouvelle alliance stratégique nouée ce lundi entre l’Algérie et le Danemark. Loin d’être un simple accord diplomatique, ce partenariat historique propulse le groupe Saidal dans l’ère de la biotechnologie et de la thérapie cellulaire (CAR-T), promettant de révolutionner la prise en charge médicale et de garantir la souveraineté sanitaire du pays.

Cette initiative d’envergure s’inscrit pleinement dans la feuille de route des autorités algériennes pour garantir la souveraineté sanitaire du pays et hisser les capacités de production locale aux standards internationaux.

Une volonté commune de codéveloppement

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice du Royaume de Danemark en Algérie, Mme Katrine From Høyer, a souligné que cette alliance matérialisait la volonté partagée des deux nations de consolider leurs liens dans un secteur aussi vital que la santé.

« Cette initiative a pour objectif de rassembler les acteurs publics et privés autour d’un but unique : le partage d’expertises, l’échange d’expériences et l’exploration des opportunités de développement et de partenariat entre nos deux pays », a déclaré la diplomate.

L’ambassadrice a également exprimé son ambition de voir ces débats « ouvrir la voie à des projets durables et ambitieux, portés par une confiance mutuelle continue ».

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Saidal : Le virage radical vers l’innovation et la thérapie cellulaire

De son côté, le Directeur général du groupe public Saidal, Mourad Belkhalfa, a présenté un exposé exhaustif sur la « transformation radicale » opérée par le fleuron de l’industrie pharmaceutique algérienne. Saidal ne se contente plus aujourd’hui d’être un distributeur ou un producteur de médicaments génériques, mais s’impose désormais comme un acteur pionnier des biotechnologies.

Belkhalfa a révélé à cette occasion plusieurs projets hautement stratégiques, chiffres et calendrier à l’appui, en annonçant l’inauguration officielle dès ce jeudi d’une toute nouvelle unité de production de tests de diagnostic rapide, tout en soulignant que le groupe s’est lancé dans la signature de contrats de transfert de technologie avec de grands laboratoires internationaux pour produire des molécules innovantes, ainsi que dans la création de l’Institut Algérien de Thérapie Cellulaire et Génique (IATCG) afin de localiser et de fabriquer des traitements complexes en Algérie, notamment les cellules CAR-T dédiées aux cancers incurables.

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Cette feuille de route agressive vise, selon le premier responsable de Saidal, à concrétiser un plan stratégique global destiné à transformer l’Algérie en un pôle africain de référence dans le domaine de la santé connectée et de la haute technologie médicale.

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