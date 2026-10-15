Cancers héréditaires : comprendre les tests génétiques de prédisposition

Une mère opérée d’un cancer du sein à 42 ans, un oncle atteint d’un cancer du côlon avant 50 ans : dans certaines familles, la maladie revient avec une régularité troublante, parfois sur trois générations. Hasard, mode de vie ou héritage génétique ? La réponse se cache parfois dans l’ADN, et une prise de sang permet de la chercher.

Le risque de cancer génétique concerne une minorité de patients. Selon l’Institut national du cancer américain, les variants héréditaires contribuent à 5 à 10 % de l’ensemble des cancers. Pour les personnes porteuses, l’enjeu pèse lourd : repérer la mutation, c’est surveiller plus tôt et parfois prévenir la maladie. Pourtant, des études montrent qu’une partie des patients éligibles n’est jamais orientée vers une consultation de génétique.

L’analyse sanguine, de son côté, ne rend aucun verdict. Un résultat positif n’annonce pas un cancer, un résultat négatif n’écarte pas toute inquiétude, et un troisième cas, le plus déroutant, ne tranche rien. Mieux vaut donc suivre le parcours dans l’ordre.

Les mutations héréditaires expliquent 5 à 10 % des cancers

Un gène de prédisposition ne condamne personne, mais augmente une probabilité : d’autres éléments, environnementaux en particulier, viennent la moduler dans un sens ou dans l’autre. Les gènes en cause pilotent la division des cellules, réparent l’ADN abîmé ou éliminent les cellules anormales.

L’immense majorité des cancers naît de modifications acquises au fil de la vie, sous l’effet de l’âge, du tabac ou de l’alcool. D’où une confusion fréquente. Le génotypage d’une tumeur analyse les anomalies d’un cancer déjà installé, et le patient ne les transmet pas à ses enfants. L’oncogénétique, elle, vise à dépister des sujets sains prédisposés. Elle traque une anomalie présente dans toutes les cellules du corps.

Dans la plupart des syndromes héréditaires, la transmission suit un mode autosomique dominant : chaque enfant d’un parent porteur a une chance sur deux d’hériter de l’augmentation du risque, fille ou garçon.

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Plusieurs signaux justifient d’en parler à son médecin :

plusieurs cas du même cancer, ou d’un schéma de cancers associés, dans la famille, sur plusieurs générations ;

un diagnostic plus précoce que la moyenne ;

plusieurs tumeurs primitives chez la même personne, ou une atteinte des deux organes pairs, comme les deux seins ;

un cancer rare ;

; une mutation déjà identifiée chez un proche.

Un seul signe ne prouve rien, et leur absence ne suffit pas à rassurer. Seul un spécialiste décide, au cas par cas, d’engager une analyse.

La prise de sang suit l’enquête familiale et la consultation de génétique

Aucune prise de sang ne tient lieu d’évaluation à elle seule. Le généticien commence par reconstituer l’arbre familial : quels cancers, à quel âge, chez quels parents. Il passe ensuite en revue les antécédents du patient, réalise un examen clinique, puis détaille les informations que le test livre et celles qu’il laisse dans l’ombre.

Quand l’analyse s’impose, l’idéal consiste à tester d’abord un proche déjà malade. Si une mutation apparaît chez lui, elle devient une cible précise pour le reste de la famille.

Le prélèvement lui-même ne prend que quelques minutes. Le laboratoire extrait l’ADN des cellules du sang ; certains centres travaillent sur la salive. Avant 2012, on testait un gène à la fois. Le séquençage de nouvelle génération (NGS) lit désormais plusieurs gènes en une seule analyse. Un gène isolé convient à une famille dont la mutation est connue. Les panels recherchent selon les cas :

BRCA1 et BRCA2 , pour les cancers du sein et de l’ovaire ;

, pour les cancers du sein et de l’ovaire ; MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2, pour le syndrome de Lynch , qui touche le côlon et l’endomètre ;

, qui touche le côlon et l’endomètre ; APC, pour la polypose adénomateuse familiale ;

TP53, pour le syndrome de Li-Fraumeni ;

; PALB2, CHEK2, BRIP1, RAD51C ou RAD51D, pour des risques plus ciblés.

Le compte rendu d’analyse ne prononcer jamais de verdict

Le laboratoire classe chaque variant sur une échelle qui va de bénin à pathogène. Pour le patient, trois cas de figure dominent : une mutation pathogène, un variant de signification incertaine (VSI, ou VUS en anglais) ou aucune anomalie dans les gènes examinés.

Le VSI déroute le plus, car les données manquent pour trancher. Entre 10 et 20 % des patientes atteintes d’un cancer du sein ou de l’ovaire testées pour BRCA1 et BRCA2 en portent un. Beaucoup n’ont sans doute aucun effet, mais la décision médicale repose alors sur l’histoire familiale, en attendant un éventuel reclassement.

Une étude de cohorte publiée en 2026 dans JAMA Network Open chiffre l’écart. Elle a suivi près de 16 000 femmes testées pour BRCA1 et BRCA2 en Ontario. À 80 ans, 62,1 % des porteuses d’une mutation BRCA1 et 66,1 % de celles d’une mutation BRCA2 avaient développé un cancer du sein, contre 12 % dans la population générale. Pour l’ovaire, les taux atteignaient 56 % et 29,3 %, contre 1,5 %.

Le résultat négatif réserve une surprise. Les femmes porteuses d’un VSI affichaient 31,2 % de risque de cancer du sein, et celles dont le test négatif n’apportait aucune information 26,3 %, soit environ le double de la population générale. Seul un test négatif pour une mutation déjà identifiée dans la famille ramenait le risque au niveau commun.

Une prédisposition identifiée déclenche une surveillance sur mesure

Aucun protocole unique n’existe. L’âge, le gène muté, les antécédents et l’état de santé orientent le plan, parfois discuté en équipe pluridisciplinaire, et le plan évolue au rythme des nouvelles données.

Dans le syndrome de Lynch, la coloscopie débute vers 20 ans, avec une coloration qui améliore la détection des polypes plats, et elle se répète tous les un à deux ans. Les femmes y ajoutent dès 30 ans un suivi gynécologique annuel, avec échographie pelvienne et biopsie de l’endomètre, et la chirurgie préventive de l’utérus s’envisage dans certains cas. Chez les porteuses de BRCA1 ou BRCA2, la surveillance du sein s’intensifie avec une imagerie renforcée, IRM comprise.

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La découverte d’une mutation engage aussi la famille. Chaque proche susceptible de la porter peut passer le test, même sans maladie. Ceux qui ne l’ont pas héritée évitent une surveillance inutile et retrouvent le calendrier de dépistage proposé à tous. Par contre, aucune hygiène de vie ne répare un gène muté. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, poids maîtrisé et arrêt du tabac protègent néanmoins la santé globale.