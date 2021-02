Cancer en Algérie : Des chiffres qui font peur

Le coordonnateur du plan cancer (2015-2019), professeur Messaoud Zitouni révèle les derniers chiffres du Cancer en Algérie.

Dans une déclaration accordée à nos confrères de la Radio nationale, le professeur Zitouni a fait savoir que l’Algérie enregistre, chaque année, près de 60.000 cas de cancer.

« Le cancer cause entre 25.000 et 30.000 morts sur les 60,000 cas recensés chaque année en Algérie », a révélé Pr Zitouni, citant les principaux facteurs de risque de cancer, à savoir le tabagisme et le mode alimentaire malsain.

De son côté, Pr Adda Bounedjar, chef du service d’oncologie médicale au centre de lutte contre le cancer à l’hôpital de Blida, a expliqué que la prévention par la détection précoce est l’une des meilleures solutions de lutte contre la maladie. « Elle Pourrait réduire le taux de mortalité de 20% », a-t-elle souligné.

Le Fonds de lutte contre le cancer clôturé, malgré la hausse de la maladie

Pr Messaoud Zitouni a alerté, il y a quelques jours, sur l’exclusion du Fonds algérien de lutte contre le cancer de la loi de finances 2021.

« Cette exclusion est une grave erreur (…) Le cancer prend de l’ampleur d’année en année », a alerté le professeur, appelant les autorités à le « réactiver ».

« La clôture du Fonds de lutte contre le cancer dans la Loi de finances 2021 est préjudiciable pour les cancéreux en Algérie », a ajouté Pr Zitouni, pointant du doigt la bureaucratie.