Cancer du système lymphatique : Quels sont les facteurs de risque du lymphome ?

Le lymphome est un terme général désignant les cancers qui proviennent du système lymphatique, une partie du système immunitaire. Les lymphomes sont souvent connus comme des cancers des ganglions lymphatiques, mais ils peuvent également se développer dans d’autres organes sans impliquer les ganglions lymphatiques.

Le lymphome est un cancer du système lymphatique. Ce système produit et stocke les globules blancs qui combattent les microbes dans tout le corps. Lorsqu’un lymphome se développe, les globules blancs se multiplient de manière incontrôlée, provoquant un gonflement des ganglions lymphatiques. Le lymphome se divise généralement en deux types : le lymphome d’Hodgkin, plus rare et observé chez les personnes âgées, et le lymphome non hodgkinien, plus fréquent chez les jeunes. Ces différences influencent les approches thérapeutiques.

Le lymphome non hodgkinien est le cinquième cancer le plus fréquent aux États-Unis et le dixième en Turquie. Certaines variantes sont associées à des infections microbiennes dans les pays africains, tandis que d’autres surviennent plus fréquemment chez les patients ayant subi une transplantation d’organe ou souffrant de maladies affaiblissant le système immunitaire, comme le VIH/SIDA.

Ces cas représentent une petite proportion des patients atteints de lymphome, la majorité restante ayant une cause inconnue. Certains types de lymphome suivent des trajectoires de guérison fluctuantes, mais les formes agressives peuvent entraîner des complications comme une compression tumorale ou une infiltration des cellules lymphomateuses dans la moelle osseuse où sont produites les cellules sanguines.

Malgré la diversité des sous-types de lymphome, on en distingue principalement deux :

Lymphome d’Hodgkin (maladie d’Hodgkin) : Il est distingué des autres types de lymphomes par la présence de cellules de Reed-Sternberg.

: Il est distingué des autres types de lymphomes par la présence de cellules de Reed-Sternberg. Lymphome non hodgkinien (tous les autres types de lymphomes) : En 2009, environ 601 180 personnes aux États-Unis ont été diagnostiquées avec un lymphome, dont environ 148 460 avec la maladie d’Hodgkin et environ 452 720 avec un lymphome non hodgkinien. En 2009, on a estimé que 11,4 % de tous les diagnostics de lymphome étaient des cas de maladie d’Hodgkin.

Tout ce qu’il faut savoir concernant le lymphome d’Hodgkin !

Quels sont les facteurs de risque ?

Les cellules du système lymphatique croissent anormalement et peuvent se propager à d’autres organes. La maladie est généralement rare et se manifeste chez les adultes de 15 à 34 ans et chez les adultes de plus de 55 ans, avec 3 à 4 nouveaux cas pour 100 000 personnes chaque année.

Des antécédents avérés de mononucléose infectieuse chez un jeune adulte augmentent par trois le risque de lymphome hodgkinien par rapport à la population générale.

La maladie du SIDA augmente aussi le risque de développer un lymphome hodgkinien.

Les chirurgies d’amygdalectomie et d’appendicectomie augmentent le risque de développer un lymphome d’Hodgkin.

Comme le montrent d’autres types de cancer, des regroupements familiaux peuvent être détectés dans certains cas. En effet, l’incidence peut être élevée chez les frères et sœurs de patients atteints d’un lymphome hodgkinien.

Quels sont les symptômes du lymphome d’Hodgkin ?

Le symptôme le plus courant du lymphome d’Hodgkin est la présence d’un ou plusieurs gros ganglions lymphatiques. Ces ganglions sont généralement indolores et se trouvent le plus souvent au cou, au-dessus de la poitrine, à l’abdomen ou à l’aine. En outre, d’autres symptômes peuvent aussi être observés, notamment :

Des ganglions enflés et non douloureux, souvent de plus d’un centimètre de diamètre, situés au cou, sous les bras ou dans l’aine.

Fièvre inexplicable en l’absence de toute autre cause.

Sueurs nocturnes sévères, au point de mouiller les vêtements et les draps pendant la nuit.

Perte de poids significative (plus de 10 % du poids corporel en six mois).

Fatigue persistante et sévère.

Toux et essoufflement.

Démangeaisons cutanées.

Est-il possible de poser un diagnostic précoce ?

Chaque année, environ 62 000 personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de maladie d’Hodgkin ; 58 % (36 000) des patients sont des hommes et 42 % (26 000) sont des femmes. On compte en moyenne 25 000 décès dus à cette maladie chaque année dans le monde. Si les symptômes mentionnés ci-dessus persistent pendant plus de deux semaines, il est important de consulter un médecin. D’ailleurs, voilà comment se fait le diagnostic :

Examen physique : Les ganglions lymphatiques palpables dans tout le corps doivent être examinés de manière approfondie.

Biopsie : Le diagnostic définitif est posé par examen histopathologique. Par conséquent, chez les patients présentant une hypertrophie des ganglions lymphatiques, une ablation chirurgicale du ganglion lymphatique et un examen histopathologique sont nécessaires. Si les examens radiologiques montrent une hypertrophie des ganglions lymphatiques dans la cavité thoracique ou l’abdomen chez les patients dont les ganglions lymphatiques ne sont pas palpables lors de l’examen physique, il peut être nécessaire de réaliser une biopsie des ganglions lymphatiques en accédant à la cavité thoracique ou à l’abdomen sous anesthésie générale.

Biopsie de la moelle osseuse : Chaque patient diagnostiqué avec un lymphome devrait également subir une biopsie de la moelle osseuse pour déterminer le stade de la maladie. Déterminer si la maladie touche la moelle osseuse est un guide pour décider de la méthode de traitement appropriée.

Imagerie : Il s’agit d’une procédure généralement indolore qui ne nécessite pas d’anesthésie. Radiographies directes ; Un examen par tomodensitométrie (TDM) du cou, du thorax, de l’abdomen et/ou du bassin doit être effectué. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) doit être envisagée, surtout si une atteinte du cerveau et de la moelle épinière est envisagée. Le lymphangiogramme est une méthode peu utilisée et constitue une évaluation radiologique du système lymphatique. Balayage au gallium ; il s’agit d’une méthode d’imagerie utilisée dans le lymphome en tirant parti du fait que le gallium radioactif est une substance qui s’accumule dans certaines tumeurs.

Formule sanguine : Le nombre et l’apparence de différentes cellules sanguines appelées globules rouges, globules blancs et plaquettes (plaquettes) doivent être évalués. Un défaut de ces cellules peut parfois être le premier signe d’un lymphome.

Examens biochimiques : Fournissent des informations démontrant que la tumeur affecte le foie, les reins ou d’autres parties du corps.

Examen du système nerveux central : Le lymphome peut parfois se propager au système nerveux. Lorsque cela se produit, des anomalies peuvent survenir dans le liquide céphalo-rachidien, de la moelle épinière et du cerveau, et des cellules cancéreuses peuvent être détectées dans ce liquide. Pour le déterminer, le médecin peut recommander de prélever du liquide céphalo-rachidien en prélevant du liquide au niveau de la taille avec une fine aiguille (ponction lombaire).

Autres tests : Une échocardiographie et certains tests de radionucléides peuvent être nécessaires pour évaluer les fonctions cardiaques et pulmonaires.

Quels sont les stades de la maladie ?

Le lymphome hodgkinien comprend quatre stades cliniques :

Stade I : La maladie affecte une seule zone ganglionnaire.

La maladie affecte une seule zone ganglionnaire. Stade II : La maladie s’étend sur plus d’une zone, soit dans la poitrine, soit dans l’abdomen.

La maladie s’étend sur plus d’une zone, soit dans la poitrine, soit dans l’abdomen. Stade III : La maladie affecte les ganglions lymphatiques de la poitrine et de l’abdomen.

La maladie affecte les ganglions lymphatiques de la poitrine et de l’abdomen. Stade IV : La maladie se propage dans des organes autres que les ganglions lymphatiques, tels que le foie, la moelle osseuse ou les poumons.

A, B, E sont importants dans la mise en scène. La présence de symptômes systémiques au moment du diagnostic est évaluée par B et leur absence est évaluée par A. Les symptômes systémiques sont la fièvre, les sueurs nocturnes et la perte de poids. Le terme E est utilisé lorsque la maladie se propage du ganglion lymphatique à un organe ou lorsque la maladie touche un seul organe en dehors du système lymphatique.

Comment traite-t-on le lymphome hodgkinien ?

Alors que plus de 90 % de la guérison complète est obtenue à un stade précoce, ce taux se situe entre 60 et 80 % à un stade avancé de la maladie. Par conséquent, une stadification précise est d’abord réalisée, puis un traitement du lymphome hodgkinien est planifié en fonction du stade de la maladie.

Selon les résultats des procédures de stadification, le traitement des patients atteints d’un lymphome hodgkinien à un stade précoce consiste en 2 à 4 cures de chimiothérapie appelée ABVD suivies d’une radiothérapie sur la zone touchée. Si la maladie est à un stade plus avancé, des schémas thérapeutiques avec des médicaments anticancéreux efficaces (tels que l’ABVD, le MOPP) doivent être appliqués pendant 6 à 8 cycles.

Les chances d’une guérison complète, qui atteignent les 80 % avec un traitement approprié aux premiers stades, se poursuivent à un rythme plus faible aux stades avancés. Dans la maladie d’Hodgkin, l’âge du patient, le type histopathologique de la maladie, le stade de la maladie, la présence de symptômes du « groupe B » (présence de symptômes systémiques au moment du diagnostic) sont des facteurs qui affectent le succès du traitement.

Après 2 à 4 cures de traitement, l’état pathologique des patients est évalué par TEP et un traitement de chimiothérapie à haute dose est appliqué avec un traitement appelé greffe de cellules souches autologues chez les patients dont la réponse n’est pas suffisante ou chez les patients qui s’améliorent avec le traitement et puis rechute. Si la situation ne s’améliore toujours pas, une greffe allogénique de cellules souches avec un schéma posologique réduit est prévue à partir du frère ou de la sœur dont le groupe tissulaire est approprié. Avec ces traitements, 50 % des patients guérissent.

Radiothérapie : Le traitement peut être administré sur une zone limitée ou sur de grandes zones. La radiothérapie est indolore. La fatigue, la perte d’appétit, l’irritation de la gorge, les nausées, la toux, la bouche sèche, les éruptions cutanées et la chute de cheveux sont les effets secondaires attendus de la radiothérapie.

Traitements biologiques : Les traitements biologiques, dont l’immunothérapie, sont des formes de traitement qui utilisent la capacité de l’organisme à combattre la maladie. Les anticorps monoclonaux sont produits contre un antigène. Les cellules cancéreuses sont détruites par des anticorps monoclonaux dirigés contre certains antigènes. Avec la radioimmunothérapie, la radiothérapie peut être effectuée directement sur la tumeur en ajoutant une molécule radioactive aux anticorps monoclonaux.

Dans le traitement à l’interféron, l’interféron alpha, une substance naturellement présente dans le corps, qui peut tuer directement les cellules tumorales, est utilisé. Pour s’en protoger, le comportement le plus efficace qui puisse être recommandé le maintien d’un système immunitaire fort grâce à une alimentation et une protection adéquate contre les infections.

Qu’en est-il du lymphome non Hodgkin (LNH) ?

Quels sont les facteurs de risque ?

Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont des cancers qui proviennent des lymphocytes. Ils sont plus fréquents chez les individus dont le système immunitaire est affaibli de manière congénitale ou acquise, comme dans le cas du SIDA, certaines maladies virales (comme le virus HTLV-1, le virus d’Epstein-Barr, le virus de l’herpès humain, le virus de l’hépatite C), l’utilisation de certains médicaments (notamment les inhibiteurs du TNF-alpha pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, certains médicaments contre l’épilepsie et les chimiothérapies utilisées dans le traitement du cancer), ainsi que certaines maladies auto-immunes.

Il a été observé une plus grande incidence chez les personnes travaillant dans des secteurs spécifiques tels que l’industrie de la peinture, la menuiserie, l’industrie du cuir, et chez les couvreurs. Des études ont également montré que les herbicides et pesticides utilisés en agriculture peuvent augmenter le risque de développer un LNH. Les individus vivant et travaillant dans des zones où la concentration de ces substances dans le sol et l’eau est élevée sont aussi à risque.

Bien qu’un lien direct avec l’alimentation n’ait pas été clairement établi, l’incidence des LNH semble être plus élevée chez les personnes ayant une alimentation riche en graisses animales et en viande rouge, par rapport à celles ayant une alimentation riche en fruits et légumes. En revanche, une incidence moindre a été observée chez ceux qui consomment régulièrement des légumes, en particulier des légumes riches en fibres, par rapport à ceux qui privilégient les fruits.

Quels sont les symptômes du LNH ?

Les symptômes les plus courants du lymphome non hodgkinien (LNH) sont les suivants :

Des bosses indolores au cou, aux aisselles ou à l’aine,

Perte de poids inexpliquée,

Fièvre,

Sueurs nocturnes excessives,

Toux, difficultés respiratoires ou douleurs thoraciques,

Faiblesse et fatigue constantes,

Douleur, gonflement ou sensation de plénitude dans l’abdomen.

Les symptômes ci-dessus ne sont pas uniquement dus au cancer ; ils peuvent également se développer en cas d’infections ou d’autres problèmes de santé. Pour cette raison, il est conseillé aux personnes présentant les symptômes mentionnés ci-dessus et persistants après deux semaines de consulter un médecin.

Est-il possible de poser un diagnostic précoce ?

Un diagnostic précoce peut être posé si le patient identifie la cause de ces symptômes et consulte un médecin. Si les symptômes mentionnés ci-dessus persistent pendant plus de deux semaines, il est important de consulter un médecin.

Chaque année, 286 000 personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de lymphome non hodgkinien ; 60 % (38 000) des patients sont des hommes et 40 % (24 000) sont des femmes. On compte en moyenne 161 000 décès dus à cette maladie chaque année dans le monde.

Le diagnostic de lymphome non hodgkinien (LNH) repose sur plusieurs méthodes d’évaluation, à savoir :

Examen physique : Les patients présentant les symptômes cités ci-dessus sont soumis à un exmane physique.

Tests sanguins : En plus de la formule sanguine complète, les taux sanguins d’autres cellules et/ou substances, à l’instar de lactate déshydrogénase (LDH), sont étudiés.

Examens radiologiques : Des radiographies pulmonaires sont prises pour déterminer s’il y a des glandes enflées dans la cavité thoracique.

Biopsie : Pour l’exactitude du diagnostic et la planification du traitement, des échantillons sont prélevés dans les ganglions lymphatiques enflés accessibles et envoyés pour évaluation pathologique.

Quels sont les stades de la maladie ?

Selon le système de classification d’Ann Arbor, le lymphome non hodgkinien est classé en quatre stades cliniques :

Stade I : La maladie est affecte une seule zone ganglionnaire.

La maladie est affecte une seule zone ganglionnaire. Stade II : La maladie s’étend sur des ganglions lymphatiques dans deux zones adjacentes ou un organe et des ganglions lymphatiques adjacents.

La maladie s’étend sur des ganglions lymphatiques dans deux zones adjacentes ou un organe et des ganglions lymphatiques adjacents. Stade III : La maladie affecte des ganglions lymphatiques de part et d’autre du diaphragme (partie musculaire séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale).

La maladie affecte des ganglions lymphatiques de part et d’autre du diaphragme (partie musculaire séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale). Stade IV : La maladie se propage à d’autres organes tels que le foie, la moelle osseuse ou les poumons, en dehors des ganglions lymphatiques.

Traitement du lymphome non hodgkinien (NHL)

Lors de la première étape de l’élaboration d’un plan de traitement du LNH, certaines informations doivent être obtenues. Il s’agit du type de LNH au niveau cellulaire (par exemple, lymphome folliculaire), de son stade, de l’évolution de la maladie, de l’âge du patient et d’éventuels problèmes de santé supplémentaires.

Le lymphome non hodgkinien présente des types lents, rapides et à progression très rapide. Les options de traitement varient selon que la maladie est lente ou rapide. Dans les lymphomes à un stade lent, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont administrées à un stade précoce, tandis que le traitement n’est pas administré aux stades avancés si le patient ne se plaint pas. En effet, les patients vivent longtemps et leur espérance de vie n’est pas prolongée par le traitement.

Bien que les patients LNH répondent à la chimiothérapie, la rechute de la maladie survient à des taux variables selon le sous-type de lymphome après le traitement. Lorsque les patients dont le traitement est terminé et surveillé sans médicament commencent à ressentir des symptômes tels qu’une hypertrophie excessive des ganglions lymphatiques, une perte de poids, de la fièvre et des sueurs, il faut soupçonner que la maladie est réapparue.

Après 2 à 4 cures de traitement, l’état pathologique des patients est évalué, et chez les patients dont la réponse n’est pas suffisante ou chez ceux qui s’améliorent avec le traitement puis rechutent, un traitement de chimiothérapie à haute dose est effectué avec une transplantation de cellules souches autologues. Si la situation ne s’améliore toujours pas, une greffe allogénique de cellules souches avec un schéma posologique réduit est prévue à partir du frère ou de la sœur dont le groupe tissulaire est approprié. Pour certains types de lymphomes (tels que les lymphomes du manteau) ou ceux présentant des lymphocytes T avancés, une greffe de cellules souches autologues est initialement prévue après la chimiothérapie.

Radiothérapie : Elle est administrée après une chimiothérapie chez les patients présentant une maladie précoce ou avancée et des ganglions lymphatiques extrêmement volumineux. À cette fin, des machines spéciales produisant des rayons externes sont utilisées.

Immunothérapie : Ces dernières années, des médicaments qui reconnaissent et tuent les cellules du lymphome ont été développés. Chez certains patients, des tentatives sont faites pour prolonger la période sans maladie (période de rémission) en utilisant de l’interféron alfa.

Transplantation de cellules souches : Dans le LNH, la transplantation autologue de cellules souches est réalisée chez des patients appropriés. La transplantation de cellules souches provenant d’un autre donneur (greffe allogénique de cellules souches) est rarement réalisée. Chez les patients âgés de moins de 60 à 65 ans qui rechutent après une chimiothérapie ou qui ne répondent pas au traitement initial, une greffe de cellules souches préparées à partir de leur propre moelle osseuse (greffe de cellules souches autologues) doit être réalisée.

Est-il possible de se protéger du lymphome ?

Le comportement le plus efficace qui puisse être recommandé à cet égard est de maintenir un système immunitaire fort grâce à une alimentation saine et une protection adéquate contre les infections. Dans les cas où le médecin a des soupçons, les gens doivent subir tous les examens recommandés et les partager avec leur médecin.

Les traitements alternatifs non médicamenteux ont-ils leur place dans le lymphome ?

Chez les patients atteints de lymphome, les traitements tels que l’ortie, le pollen, les tisanes bouillies, le jus de persil, etc., créent des effets secondaires importants et rendent la chimiothérapie standard inefficace tout en augmentant la tendance aux infections. Ils ne sont donc pas recommandés.

Thérapie ciblée dans le lymphome

Les thérapies ciblées sont des traitements prometteurs, notamment dans le traitement du lymphome. La diversité de ces traitements augmente rapidement à mesure que les caractéristiques génétiques des cellules de lymphome sont mieux comprises grâce à des méthodes de diagnostic plus avancées.

Docteur Serdar Turhal, professeur et spécialiste en oncologie médicale au Centre de Santé Anadolu, souligne que les chances de succès du traitement du lymphome dépendent du type de cellule. Les taux de réussite peuvent dépasser 90 % dans le lymphome hodgkinien bénin et être inférieurs à 30 % dans certains lymphomes non hodgkiniens agressifs, mais ces taux peuvent augmenter avec un traitement ciblé.