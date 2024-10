Cancer du larynx – tabac, alcool, voix enrouée persistante : quel lien ?

Le larynx, c’est notre boîte vocale. Il nous permet de parler, de chanter, de crier. Mais parfois, des cellules de cette boîte vocale se transforment et se multiplient de manière incontrôlée, formant une tumeur. En l’absence de traitement, ce cancer du larynx peut altérer notre voix et perturber d’autres fonctions importantes comme la respiration ou la déglutition.

Pour plusieurs raisons, on entend de plus en plus parler du cancer du larynx. Tout d’abord, les campagnes de sensibilisation se multiplient, permettant au grand public de mieux connaître cette maladie. Ensuite, les progrès de la médecine ont amélioré le diagnostic et le traitement de ce cancer.

Enfin, l’augmentation du nombre de cas est en partie liée à des facteurs de risque bien identifiés, comme le tabagisme et la consommation excessive d’alcool. Grâce à ces avancées, de nombreux patients atteints d’un cancer du larynx peuvent aujourd’hui bénéficier de traitements efficaces et retrouver une qualité de vie satisfaisante.

Quelles sont les causes du cancer du larynx ?

Le cancer du larynx, comme beaucoup d’autres cancers, est souvent lié à des facteurs de risque. Parmi les plus connus, on retrouve le tabagisme et la consommation excessive d’alcool. Ces deux habitudes, lorsqu’elles sont combinées, augmentent considérablement le risque de développer un cancer du larynx.

Le tabagisme est le principal coupable. Les substances chimiques présentes dans la fumée de cigarette irritent les cellules du larynx et peuvent les transformer en cellules cancéreuses. Plus on fume et plus longtemps on fume, plus le risque augmente. L’alcool joue également un rôle important. Il favorise l’absorption des substances cancérigènes présentes dans le tabac et peut à lui seul augmenter le risque de cancer du larynx.

Mais ce ne sont pas les seuls facteurs de risque. L’exposition à certaines substances, comme l’amiante ou certains produits chimiques industriels, peut aussi augmenter le risque. Le reflux gastro-œsophagien chronique, qui provoque des remontées acides, est un autre facteur de risque à prendre en compte.

Il est important de noter que ces facteurs de risque n’agissent pas de la même manière chez tout le monde. Certains individus sont plus sensibles que d’autres. Par ailleurs, il existe des cancers du larynx qui ne sont liés à aucun facteur de risque connu.

Symptômes du cancer du larynx : ces signes doivent vous alerter

Le cancer du larynx se manifeste souvent par des symptômes qui peuvent sembler anodins au début, mais qui, lorsqu’ils persistent, doivent alerter.

Le symptôme le plus fréquent est l’enrouement. Si votre voix est rauque ou si vous avez des difficultés à moduler votre voix depuis plusieurs semaines, il est essentiel de consulter un médecin. Ce changement de voix peut être subtil au début, mais il s’aggrave généralement avec le temps.

En outre, d’autres symptômes peuvent se manifester, tels que :

Une toux sèche et persistante, accompagnée parfois de sang.

Une sensation de corps étranger dans la gorge.

Des difficultés à avaler (dysphagie).

Des douleurs à l’oreille.

Une perte de poids inexpliquée.

Des ganglions lymphatiques enflés dans le cou.

Soulignons que ces symptômes peuvent également être causés par d’autres affections, moins graves. Cependant, il est crucial de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis et exclure la présence d’un cancer. Un diagnostic précoce est en effet essentiel pour augmenter les chances de guérison. Plus la détection du cancer intervient tôt, plus les traitements sont efficaces.

Le diagnostic : laryngoscopie et autres méthodes

Si votre médecin suspecte un cancer du larynx suite à vos symptômes, il va réaliser une série d’examens pour confirmer le diagnostic.

L’examen le plus courant est la laryngoscopie. Cet examen permet d’examiner visuellement le larynx à l’aide d’un instrument fin et lumineux. Il se pratique généralement sous anesthésie locale. Pendant cet examen, le médecin peut prélever un petit échantillon de tissu (biopsie) pour l’analyser au microscope. C’est cet examen qui permet de confirmer ou d’infirmer la présence de cellules cancéreuses.

D’autres examens complémentaires peuvent être nécessaires pour préciser le stade du cancer et évaluer s’il s’est propagé à d’autres organes. Ces examens peuvent inclure :

Un scanner ou une IRM : ces examens d’imagerie permettent d’obtenir des images détaillées du larynx et des organes voisins.

Une scintigraphie osseuse : cet examen permet de vérifier si le cancer s'est propagé aux os.

Une PET-scan : cet examen permet de détecter les cellules cancéreuses dans tout le corps.

Pourquoi ces examens sont-ils importants ? Ils permettent de déterminer le stade du cancer, c’est-à-dire son étendue. Cette information est essentielle pour choisir le traitement adéquat.

Traitement du cancer du larynx : les options disponibles

Le traitement du cancer du larynx dépend de plusieurs facteurs, notamment du stade du cancer, de sa localisation et de l’état général de santé du patient. Le but du traitement est d’éliminer toutes les cellules cancéreuses tout en préservant au maximum les fonctions vitales, comme la respiration et la déglutition.

Les traitements les plus couramment utilisés sont :

La chirurgie : L’opération consiste à retirer la tumeur. Selon l’étendue de la tumeur, le chirurgien pourra enlever une partie du larynx (laryngectomie partielle) ou la totalité (laryngectomie totale).

La radiothérapie : Ce traitement utilise des rayons pour détruire les cellules cancéreuses. La radiothérapie s'utilise seule ou en association avec la chimiothérapie.

La chimiothérapie : Ce traitement utilise des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. On associe souvent la chimiothérapie à la radiothérapie pour augmenter l'efficacité du traitement.

Les thérapies ciblées et l'immunothérapie : Ces traitements plus récents visent à cibler spécifiquement les cellules cancéreuses ou à renforcer les défenses immunitaires de l'organisme.

Le choix du traitement est fait par une équipe médicale spécialisée, après avoir pesé les avantages et les inconvénients de chaque option. Du reste, il est important de noter que les traitements du cancer du larynx entraînent des effets secondaires qui peuvent être physiques (fatigue, nausées, perte de poids) ou psychologiques (anxiété, dépression).

Conclusion : Pourquoi est-il important de parler de ce cancer ?

Le cancer du larynx, bien qu’il puisse sembler moins connu que d’autres types de cancer, est une réalité pour de nombreuses personnes. En parlant ouvertement de cette maladie, nous permettons à chacun de mieux la comprendre et de se protéger.

Tout d’abord, en connaissant les facteurs de risque, tels que le tabagisme et la consommation excessive d’alcool, nous pouvons adopter des comportements plus sains pour réduire notre risque de développer ce cancer. Ensuite, en étant attentifs aux symptômes, nous pouvons consulter un médecin rapidement et ainsi bénéficier d’un diagnostic précoce, ce qui est essentiel pour augmenter les chances de guérison. Enfin, en partageant nos expériences et en soutenant les personnes touchées, nous contribuons à créer un environnement plus bienveillant et à améliorer la qualité de vie des patients.

En résumé, parler du cancer du larynx, c’est briser le tabou, sensibiliser le grand public et encourager la recherche. C’est aussi reconnaître l’importance du dépistage précoce et du suivi médical régulier.