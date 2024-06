CANCER DE L’ŒSOPHAGE : Symptômes et Traitement (Centre Médical Anadolu)

Le cancer de l’œsophage est une maladie qui touche le long tube musculaire qui transporte les aliments de la gorge à l’estomac. La maladie ne présente généralement pas de symptômes évidents jusqu’à ce que le cancer se déclare.

Les types les plus courants de cancer de l’œsophage sont le carcinome épidermoïde et l’adénocarcinome. Le carcinome épidermoïde se développe dans la partie supérieure de l’œsophage, tandis que l’adénocarcinome se forme dans la partie inférieure. Ses symptômes peuvent inclure des difficultés à avaler, des douleurs, une perte de poids, une indigestion et une obstruction de l’œsophage.

Quant aux facteurs de risque, ils comprennent le reflux chronique, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires. Un diagnostic précoce permet aux médecins spécialisés d’intervenir avec succès par la chirurgie et d’autres traitements.

Qu’est-ce que le cancer de l’œsophage ?

Ce type de cancer qui survient dans l’œsophage est l’une des maladies les plus répandues aujourd’hui. Il se développe dans les tissus de l’œsophage, un long tube musculaire qui permet de transporter les aliments avalés de l’arrière de la gorge à l’estomac pour qu’ils soient digérés.

En outre, cette affection peut survenir à n’importe quel endroit de l’œsophage. Les tumeurs causées par le cancer de l’œsophage peuvent ne pas provoquer de symptômes évidents jusqu’à ce que le cancer se propage.

Dans le cas d’un cancer de l’œsophage à un stade précoce, les médecins peuvent avoir recours à la chirurgie pour retirer les tumeurs ou soulager les symptômes. Dans les stades avancés du cancer, on privilégie d’autres méthodes telles que la chimiothérapie, la radiothérapie et l’immunothérapie.

Quelles sont les causes du cancer de l’œsophage ?

D’autre part, le cancer de l’œsophage est le résultat d’anomalies dans l’ADN des cellules du tissu de l’œsophage. Ces changements anormaux entraînent une multiplication des cellules plus élevée à la normale. L’accumulation de ces cellules mutées forme alors une tumeur dans l’œsophage.

Bien que la cause exacte du cancer de l’œsophage soit encore inconnue aujourd’hui, il existe certains facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer un cancer de l’œsophage. Certains de ces facteurs sont :

L’œsophage de Barrett est une affection causée par un reflux acide chronique non traité dans les cellules situées à l’extrémité inférieure de l’œsophage. L’obésité : Le surpoids ou l’obésité peuvent provoquer une inflammation de l’œsophage susceptible de se transformer en cancer. En outre, l’obésité peut influer sur le développement du cancer en augmentant les niveaux d’inflammation dans l’organisme.

Le surpoids ou l’obésité peuvent provoquer une inflammation de l’œsophage susceptible de se transformer en cancer. En outre, l’obésité peut influer sur le développement du cancer en augmentant les niveaux d’inflammation dans l’organisme. Autres pathologies : Le cancer de l’œsophage peut être lié à certaines maladies héréditaires rares, comme l’achalasie qui rend la déglutition difficile, ou la tylose (formation d’un excès de peau sur la paume des mains et la plante des pieds).

Le cancer de l’œsophage peut être lié à certaines maladies héréditaires rares, comme l’achalasie qui rend la déglutition difficile, ou la tylose (formation d’un excès de peau sur la paume des mains et la plante des pieds). Habitudes alimentaires : Les mauvaises habitudes alimentaires telles qu’une consommation insuffisante de fruits et légumes, une consommation excessive d’aliments riches en graisses ou transformés.

Les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle chez les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer de l’œsophage. Certaines mutations génétiques peuvent augmenter le risque de cancer. Exposition à certains produits chimiques : Une exposition prolongée à des solvants de nettoyage à sec peut accroître le risque de développer un cancer de l’œsophage

Les méthodes de traitement du cancer de l’œsophage

Par ailleurs, le traitement du cancer de l’œsophage est planifié par des médecins spécialistes en fonction du stade d’avancement de la tumeur. Voici quelques-unes des options thérapeutiques :

L’oesophagectomie est la méthode de traitement la plus courante pour le traitement du cancer de l’œsophage à un stade précoce. Elle consiste à enlever une partie de l’œsophage et des tissus environnants. Radiothérapie : La radiothérapie vise à tuer les cellules cancéreuses en appliquant un faisceau de radiations sur la tumeur. Elle peut être utilisée avant la chirurgie pour réduire le tissu tumoral ou après la chirurgie pour éliminer les cellules cancéreuses restantes.

La radiothérapie vise à tuer les cellules cancéreuses en appliquant un faisceau de radiations sur la tumeur. Elle peut être utilisée avant la chirurgie pour réduire le tissu tumoral ou après la chirurgie pour éliminer les cellules cancéreuses restantes. Immunothérapie : Ce traitement fait appel à des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Ces médicaments stimulent certaines cellules immunitaires à attaquer les cellules cancéreuses et renforcent le système immunitaire contre le cancer.

