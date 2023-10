Cancer de la prostate : 9 choses importantes qu’il est indispensable de savoir

Selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque année, on diagnostique environ 1 million et demi d’hommes avec un cancer de la prostate. En outre, le cancer de la prostate, qui se classe au second rang, après le cancer du poumon, en matière d’incidence, tue chaque année 375 000 hommes dans le monde. Cependant, il y a une bonne nouvelle ! Le cancer de la prostate est un type de cancer que l’on peut éviter ou traiter avec succès grâce à un diagnostic précoce.

Dans cet article, le directeur du centre d’urooncologie à la Clinique Anadolu, le professeur İlker Tinay, nous explique 11 faits importants qu’il faut connaître sur le cancer de la prostate. Il met notamment l’accent sur le caractère primordial des contrôles et des examens réguliers, notamment après l’âge de 50 ans.

🔵 À LIRE AUSSI : Traitement des cancers de la prostate, de la vessie et des testicules au Centre Médical Anadolu

Tout d’abord, il faut savoir que la prédisposition génétique joue un rôle important dans le cas du cancer de la prostate. Ainsi, les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate présentent un risque 2 à 3 fois plus élevé de développer la maladie.

Ensuite, il faut prêter attention aux antécédents de cancer du sein ! Les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, qui provoquent le cancer du sein chez la femme, provoquent également le cancer de la prostate chez l’homme. Par conséquent, les personnes dont la mère a des antécédents de cancer du sein s’exposent également au risque de cancer de la prostate.

Les 9 faits à connaître sur le cancer de la prostate

Vient alors l’importance d’un dépistage régulier. Le professeur İlker Tinay rappelle que les hommes, même en bonne santé, devraient subir un examen annuel et un test PSA après l’âge de 50 ans. Le seuil est de 40 ans pour ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate ou du sein.

Après le rappel de ces trois bases fondamentales, Dr İlker Tinay, cite 8 autres points qu’il est important de savoir :

Aucune technologie ne peut remplacer l’examen : beaucoup d’hommes ont peur de l’examen urologique manuel et préfèrent se contenter de tests sanguins. Cependant, de nombreux problèmes ne peuvent être détectés que lors d’un examen manuel.

beaucoup d’hommes ont peur de l’examen urologique manuel et préfèrent se contenter de tests sanguins. Cependant, de nombreux problèmes ne peuvent être détectés que lors d’un examen manuel. Un diagnostic précoce augmente les chances de rémission : il est synonyme de traitements plus efficaces et de résultats plus probants.

il est synonyme de traitements plus efficaces et de résultats plus probants. Le cancer de la prostate peut ne pas présenter de symptômes : mais dans le cas d’un cancer à un stade avancé, on peut observer du sang dans les urines. De même, des douleurs dorsales et lombaires peuvent apparaître. Par contre, la miction intermittente peut être due à une hypertrophie bénigne de la prostate.

mais dans le cas d’un cancer à un stade avancé, on peut observer du sang dans les urines. De même, des douleurs dorsales et lombaires peuvent apparaître. Par contre, la miction intermittente peut être due à une hypertrophie bénigne de la prostate. Importance d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique : un mode de vie sain réduit le risque de développer un cancer de la prostate.

un mode de vie sain réduit le risque de développer un cancer de la prostate. Les nouvelles technologies protègent la vie sexuelle : au cours d’une opération de la prostate, certains nerfs peuvent subir des dommages, ce qui peut entraîner des problèmes sexuels. Toutefois, les technologies actuelles, notamment la chirurgie robotique , n’endommagent pas les tissus environnants.

au cours d’une opération de la prostate, certains nerfs peuvent subir des dommages, ce qui peut entraîner des problèmes sexuels. Toutefois, les technologies actuelles, notamment la , n’endommagent pas les tissus environnants. Des solutions non chirurgicales existent : grâce aux avancées de la radio-oncologie, de nombreux patients peuvent retrouver la santé sans recourir à la chirurgie, uniquement grâce aux nouveaux appareils de radiothérapie qui ne ciblent que la tumeur et n’endommagent pas les tissus environnants.

Les méthodes de traitement du cancer de la prostate au Centre Médical Anadolu

La clinique d’urologie du Centre Médical Anadolu offre ses services de diagnostic et de traitement pour différents types de maladies urologique, notamment le cancer de la prostate chez les hommes. Celle-ci adopte une approche multidisciplinaire en collaboration avec les départements d’oncologie médicale et de radio-oncologie.

Du reste, voici les différentes méthodes de traitement du cancer de la prostate au Centre Médical Anadolu :