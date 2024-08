Cancer de la langue : de la prévention au traitement, un guide complet

Le cancer de la langue est une maladie grave qui se développe dans les tissus de la langue. Il se manifeste par la formation d’une tumeur maligne qui peut évoluer pour envahir les tissus environnants et se propager à d’autres parties du corps.

Se développant dans les cellules de la langue, généralement sous la forme d’un carcinome épidermoïde, cette maladie est relativement rare. Cependant, elle est significativement plus fréquente chez les hommes, en particulier ceux qui fument et consomment de l’alcool.

Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque du cancer de la langue. Les produits chimiques cancérigènes présents dans la fumée de tabac provoquent des mutations génétiques dans les cellules de la langue et des tissus buccaux.

L’alcool est également un facteur de risque majeur pour le cancer de la langue. Sa consommation excessive peut contribuer à la carcinogenèse par plusieurs mécanismes : l’acétaldéhyde qui provoque des dommages à l’ADN, l’augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires.

En outre, il faut savoir que l’interaction entre la consommation d’alcool et le tabagisme augmente considérablement le risque de cancers oraux.

Les différents types de cancer de la langue

Il existe principalement deux types de cancer de la langue :

Carcinome de la partie antérieure de la langue (langue mobile) : C’est le type le plus fréquent. Il touche la partie visible de la langue. En raison de sa localisation, il est souvent plus facile à diagnostiquer

Carcinome de la base de la langue : Plus difficile à détecter à un stade précoce, mais moins courant, il affecte la partie postérieure de la langue, plus proche de la gorge.

Par ailleurs, le cancer de la langue peut se propager à d’autres parties du corps, notamment aux ganglions lymphatiques, aux poumons et au foie.

Quels sont les symptômes du cancer de la langue ?

Les symptômes du cancer de la langue sont subtils au début et se confondent souvent avec d’autres affections buccales moins graves. Il est donc crucial d’être attentif à tout changement inhabituel dans la bouche et de consulter un professionnel de santé rapidement.

Parmi les symptômes précoces du cancer de la langue, on retrouve :

Une plaie ou ulcération persistante : Une lésion qui ne guérit pas après plusieurs semaines malgré les soins bucco-dentaires.

Une tache blanche ou rouge : Une zone anormalement colorée sur la langue, généralement indolore au début.

Épaississement ou nodule : Une petite masse qui se développe sur la langue.

Engourdissement ou perte de sensibilité : Une sensation de picotement ou de fourmillement dans une partie de la langue.

Quant aux symptômes plus avancés, et auxquels il faut faire plus attention, ils ont les suivants :

Douleur : Une douleur intense, souvent localisée dans la zone de la tumeur, pouvant irradier vers l’oreille.

Difficultés à mâcher, à avaler ou à parler : Des difficultés à articuler certains sons, une sensation d'avoir un corps étranger dans la gorge.

Perte de poids : Une perte de poids inexpliquée peut être un signe d'un cancer avancé.

Ganglions lymphatiques enflés : Des ganglions lymphatiques qui augmentent de volume dans le cou peuvent indiquer une propagation du cancer.

Halitose persistante : Une mauvaise haleine persistante, difficile à éliminer par le brossage des dents.

Saignement de la langue : Des saignements spontanés ou lors du brossage des dents.

Toutefois, il est important de noter que ces symptômes peuvent être causés par d’autres affections bénignes. D’autre part, l’évolution de la maladie est variable d’un individu à l’autre. Certains cancers progressent rapidement, tandis que d’autres évoluent plus lentement.

Facteurs de risque de la maladie

Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer un cancer de la langue :

Tabagisme : La consommation de tabac est l’un des principaux facteurs de risque. Elle concerne jusqu’à 90 % des patients.

Consommation d'alcool : Une consommation excessive d'alcool est également fortement associée à ce type de cancer

Virus du papillome humain (VPH) : Certaines souches du VPH sont associées à un risque accru de cancer de la langue.

L'âge et le sexe : le risque augmente avec l'âge. En, outre, la maladie touche davantage les hommes que les femmes.

le risque augmente avec l’âge. En, outre, la maladie touche davantage les hommes que les femmes. Des carences nutritionnelles ou une mauvaise hygiène bucco-dentaire (plaques blanches dans la bouche).

Diagnostic et traitement

Le diagnostic du cancer de la langue commence par un examen clinique, souvent suivi de tests complémentaires pour confirmer la présence de cellules cancéreuses. Quoi qu’il en soit, le diagnostic précoce est essentiel pour améliorer les chances de traitement efficace.

Les méthodes de diagnostic les plus répandues incluent :

La biopsie : Prélèvement d’un échantillon de tissu pour analyse au microscope.

L'imagerie : La tomodensitométrie (TDM) ou l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent d'évaluer l'étendue de la tumeur.

Du reste, le traitement du cancer de la langue dépend de plusieurs facteurs, notamment le type et le stade du cancer. Les options de traitement incluent :

Chirurgie : Pour retirer la tumeur et les tissus environnants.

Radiothérapie : Utilisée pour détruire les cellules cancéreuses, après la chirurgie.

Chimiothérapie : Peut être utilisée en complément de la chirurgie ou de la radiothérapie.

Peut être utilisée en complément de la chirurgie ou de la radiothérapie. Des thérapies ciblées et des immunothérapies peuvent également être envisagées, en fonction des caractéristiques spécifiques de la tumeur.

Il faut noter que les différents traitements entraînent parfois des effets secondaires, qui varient en fonction du type de traitement et de la personne. Il est important d’en discuter avec votre médecin.

En conclusion

Le cancer de la langue est une maladie grave qui altère la qualité de vie de la personne atteinte, mais qui peut être soignée si elle est détectée précocement. Il est donc important de consulter un médecin dès l’apparition des premiers symptômes.

En outre, l’adoption un mode de vie sain (alimentation équilibrée, bonne hygiène buccale), vous pouvez réduire votre risque de développer cette maladie. L’arrêt de la consommation de tabac et d’alcool joue un rôle crucial dans la prévention du cancer de la langue.