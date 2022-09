Canada : vers la régularisation de plusieurs sans-papiers

Le Canada est un pays très prisé par les immigrés au vu du cadre de vie et des conditions qu’offre le pays. Néanmoins, beaucoup de personnes sont encore en situation irrégulières dans le pays, ce qui va vite changer avec ce récent évènement.

En effet, selon le quotidien Toronto Star, Sean Fraser le ministre de l’immigration canadien se penche sur l’étude d’une « nouvelle voie vers la résidence permanente » pour les personnes ayant un emploi mais pas de papiers.

Ce n’est pas un sujet qui est évoqué pour la première fois au Canada. En fin d’année 2021, soit en décembre le premier ministre Justin Trudeau avait déjà demandé à Sean Fraser d’approfondir les études et de penser aux moyens qui pourraient faciliter la régularisation des travailleurs sans papiers. Cependant, jusque-là les responsables ne sont pas officiellement exprimés.

Les associations appellent à la régularisation de 500 000 sans papiers

Les différentes organisations prennent la défense des migrants afin d’accélérer les choses et demander la régularisation et le « statut de résident pour tous ».

Un appel pour soutenir la régularisation de 500 000 personnes non régularisées a été lancé cette semaine, notamment par l’organisation humanitaire Solidarité Sans Frontière.

Le porte-parole a clairement exprimé son désarroi vis-à-vis de la situation actuelle au Canada. Dans un communiqué diffusé le 13 septembre 2022, il affirme : « Nous ne sommes pas de simples chiffres dans un exercice arithmétique démographique dont on peut débattre de manière abstraite, qu’on peut envoyer dans les régions ou accueillir pour combler la pénurie de main-d’œuvre ».

Ce n’est pas tout, d’autres institutions se joignent à la cause des migrants. Effectivement, Climate Action Network et Médecins du Monde se joignent à Migrant Rights Network et font appel au premier ministre Trudeau et la prochaine session parlementaire ce mercredi 14 septembre 2022.

Ils ont demandé la mise en place imminente projet, voire un programme complet qui permettrait aux sans-papiers d’obtenir une résidence permanente mais aussi un statut d’immigration et ce pour toutes les personnes non régularisées.