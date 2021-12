Canada : vers la fermeture des frontières aux Algériens ?

Compliquée est la situation pandémique actuellement. En sus d’une flambée du nombre des cas de contaminations enregistrée un peu partout dans le monde, le nouveau variant Omicron est venu changer les calculs, perturber la stabilité et faire régner une grande inquiétude.

Ces changements touchent de nombreux domaines notamment celui des transports et des voyages. Raison pour laquelle, les gouvernements se précipitent pour mettre en place un durcissement du protocole sanitaire et des mesures préventives visant à endiguer la propagation du Covid-19 et d’empêcher l’importation du nouveau variant Omicron.

Pour les voyages, certains obligent la vaccination, ou exigent un test PCR alors que d’autres réfléchissent à des mesures plus strictes et songent à fermer leurs frontières, comme c’est le cas pour le pays de la feuille d’érable.

Le Canada va-t-il fermer ses frontières aux étrangers ?

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est entretenu avec ses homologues provinciaux mardi soir dans une conférence téléphonique afin de discuter la situation sanitaire et les mesures préventives à mettre en place. Selon la presse canadienne, le gouvernement procédera à la fermeture des frontières aux voyageurs étrangers se déplaçant sans motif impérieux.

« Le variant Omicron est effrayant, et c’est la dernière chose dont on a besoin – d’avoir à s’inquiéter, encore une fois, d’une autre vague » a déclaré le Premier ministre canadien.

Cette décision entre dans le cadre d’un protocole sanitaire spécial « Omicron »ayant pour but d’empêcher la propagation du nouveau variant. Trudeau devrait s’exprimer à ce sujet et annoncer cette nouvelle mesure aujourd’hui.

Le Canada va t-il réinstaurer cette mesure de fermeture des frontières déjà mise en place en mars 2022 ?