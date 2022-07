Canada : une agence de voyage déclare faillite et bloque ses voyageurs

Avec l’amélioration du contexte sanitaire et la reprise des vols par les compagnies aériennes, la diaspora s’est précipité en masse vers les agences de voyage. Et ce, pour se procurer des billets leur permettant de rejoindre le territoire national, après deux ans d’absence.

Cependant, face à cet afflux sans limite, les Algériens établis à l’étranger se sont retrouvés coincés face à l’indisponibilité des places à destination de l’Algérie. Ce qui a provoqué le mécontentement de ceux-ci, qui lancent sans cessent des appels aux autorités concernées. Pour renforcer le programme des liaisons aériennes et Maritime.

A Montréal au Canada, plusieurs ressortissants algériens ont, récemment, rencontré un nouveau problème. Il s’agit de réserver des billets avec une des agences de voyage, sans pour autant obtenir la confirmation de ces derniers. S’agit-il d’une arnaque ? ou juste une question de temps ?

Montréal : une agence de voyage ferme ses portes et bloque ses voyageurs

Plusieurs ressortissants algériens ont raté leurs projets de voyage et se retrouvent bloqués, à cause de cette agence de voyage, notamment Médina Tour. Entre le stress et la colère, ceux-ci ont lancé plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Et ce, dans le but de dénoncer l’acte de cette agence. Il convient de le souligner, d’après les témoignages sur Facebook, cette dernière a déclaré faillite.

Par ailleurs, dans une note adressée pour ses clients, Médina Tour s’excuse pour le désagrément causé pour ces derniers. Et les appelle à ce rapprocher de l’office de la protection du consommateur, pour réclamer le remboursement de leurs billets. Et ce, par téléphone, sur le numéro 514 253 6556.

Les clients de Médina Tour peuvent également rejoindre l’office de la protection du consommateur. Et ce, par le biais de son site internet, notamment www.opc.gouv.qc.ca. Et en accédant à la rubrique « Commerçant », Numéro de permis 702969.

Si certains de ses ces victimes se sont armés de patience, d’autres lancent des appels pour se réunir et déposer plainte contre cette agence de voyage, jugée comme étant non fiables par plusieurs témoignages.