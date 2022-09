Canada : un détenu algérien se suicide dans sa cellule

Accusé de meurtre de son ex-compagne, un ressortissant algérien originaire d’Oran est décédé, le vendredi dernier, dans l’établissement de détention de Rimouski au Canada. Une mort qui a mis fin à toutes les procédures judiciaires découlant de son dossier.

En effet, Nourdinne Mimouni, âgé de 34 ans, se serait enlevé la vie, volontairement, dans sa cellule, le 9 septembre dernier. Par ailleurs, une enquête du bureau de coroner, concernant le décès de cet Algérien, a été entamée. Et ce, conformément aux procédures de décès des détenus au Canada, indique radio Canada.

Accusé d’avoir tué son ex-conjointe Natalie Piché, Nouredine Mimouni met fin à sa vie

La prochaine audience censée trancher dans ce dossier a été programmée pour le 14 septembre prochain. Conformément aux dires de son avocat, en l’occurrence Charles-Olivier Gosselin. Le procureur chargé de son affaire pourrait enlever toutes les accusations.

Pour rappel, Noureddine Mimouni est accusé de violence conjugale, mais aussi d’avoir assassiné Nathalie Piché, son ex-compagne. En effet, cette dernière, âgée de 55 ans. Aa été retrouvée poignardée, dans l’appartement du couple sis dans l’avenue Duval, dans Limoilou, à Québec.

Et ce, la nuit du 14 au 15 juin 2021. À peine six mois plus tôt, la victime avait porté plainte contre son compagnon pour menaces et séquestrations, avant que la plainte soit retirée. Cependant, à peine quelques heures sont passées de l’assassinat de cette femme, son meurtrier s’est rendu lui-même. Et ce, au niveau de la centrale de police du parc Victoria.

De leur côté, les proches de Nathalie Piché, notamment sa fille Annabelle Laroche, a également réagit à la mort du meurtrier de sa maman. Et ce par le biais d’un post Facebook. Nourredine Mimouni [s’est pendu] dans sa cellule il y a quelques jours. Il est décédé cérébralement » écrit la fille de Nathalie Piché » nous allons enfin fermer ce chapitre » poursuit-elle dans la même publication.