Canada : un avion d’Air Algérie évite le pire à l’aéroport de Montréal

Beaucoup de Canadiens passeront la période de fin d’année sans électricité. Une tempête hivernale majeure a frappé fort, le vendredi dernier, causant de nombreux dommages sur le territoire canadien. Notamment, des collisions de véhicule, des fermetures de routes, mais aussi des retards et des annulations dans de nombreux aéroports dans le pays.

C’est le cas de l’aéroport international de Montréal qui, à cause de cette tempête, a affiché vendredi matin l’annulation de plusieurs vols vers des destinations domestiques. Mais aussi, vers les USA et d’autres destinations internationales. Et ce, pour éviter de nombreux incidents qui pourront atteindre ces structures.

Malheureusement, la compagnie nationale. Air Algérie, a fait face à l’un de ces derniers, et a évité de justesse le pire au niveau de l’aéroport de Montréal.

Vols au départ du Canada : Air Algérie a évité de justesse la catastrophe à Montréal

Selon Montréal 213, Air Algérie a annulé son vol AH2701, prévu pour le vendre 23 décembre 2022. Et ce, entre Montréal et Alger. Et ce, à cause d’un incident survenu au niveau de l’aéroport canadien. En effet, l’engin de la compagnie nationale a été heurté par un conteneur à bagage, projeté par les vents fort au niveau de cette structure aéroportuaire.

Suite à cet accident, le commandant de bord a décidé de reporter le vol au lendemain. Ce même avion, notamment le Airbus A330 d’Air Algérie, a eu du mal à atterrir. Et ce, à cause des conditions climatiques de cet aéroport. En effet, ce n’est qu’après deux tentatives, que ce commandant a réussi à poser son appareil au niveau de l’aéroport de Trudeau.

Il convient de rappeler que dans de telle circonstance, aucun risque, qui peut affecter la sécurité des passagers, de doit être pris. Par ailleurs, suite à cette annulation de vol, les 200 voyageurs de la compagnie nationale aérienne ont été pris en charge par Air Algérie. Tandis que 60 autres passagers ont préféré passer la nuit chez eux au Canada.