Canada: un Algérien tente de traverser illégalement vers les USA et frôle la mort en pleine tempête

Malgré une tempête de neige historique, un ressortissant algérien a risqué sa vie pour traverser la frontière canado-américaine, la semaine dernière. Le migrant a frôlé la mort en pleine tempête de neige.

Les agents frontaliers américains ont dû secourir plusieurs migrants qui ont bravé le froid et la neige durant ces dernières semaines. Parmi eux, une douzaine d’Indiens, six Haïtiens et un ressortissant algérien.

Un Algérien, qui tentait de traverser aux États-Unis, sauvé in extremis en plein blizzard

Les services d’urgence américains ont dû évacuer, dimanche dernier, un ressortissant algérien, en plein blizzard, sur une civière-traineau, à travers la neige profonde. Selon le chef de la section de Swanton de la Border Patrol, Robert Garcia, l’homme, victime de graves engelures, a été en urgence à l’hôpital où il a été soigné.

Par ailleurs, le ressortissant algérien espérait traverser incognito les frontières canado-américaines, notamment près de l’ancien chemin de Roxham, dans l’État de New York. L’homme en question a été référé aux agents frontaliers et s’en est sorti avec une procédure de renvoi dans son pays d’origine.

Une photo, circulant sur la toile, le montre alors qu’il se fait sur une civière-traineau en plein blizzard, par des pompiers volontaires.

Des passeurs qui profitent de la détresse des migrants

« Ne prenez pas le risque. Les dangers sont incroyablement réels, sans compter les conséquences criminelles. Un faux pas peut vous coûter la vie« , ont mis en garde les services des douanes et de la protection des frontières américaines.

Cette alerte intervient alors que les agents frontaliers de cette région ont intercepté de nombreux migrants, depuis janvier dernier, inconscients des dangers potentiellement mortels de la saison hivernale. Le secteur de Swanton est tout aussi périlleux que la frontière Mexique-USA. D’ailleurs, durant les dernières années, plus d’une dizaine de ressortissants étrangers ont perdu la vie en tentant de rejoindre les États-Unis via le Québec.

Par ailleurs, ces migrants qui se lancent dans de telles traversées font souvent appel aux services de passeurs, surnommés les coyotes, en contrepartie de plusieurs milliers de dollars pour les aider. Ces passeurs recrutent ouvertement leurs clients sur les réseaux sociaux, en particulier via TikTok.

Les autorités rappellent que ces traversées exposent les migrants à des risques sanitaires graves et des conséquences judiciaires, pouvant conduire à une expulsion immédiate. En effet, pour faire face à l’augmentation de ces cas, les deux pays ont renforcé les mesures de surveillance et de contrôle.

