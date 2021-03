Canada : Un algérien qui a imposé le voile à ses filles condamné

Le tribunal de Montréal a condamné un père de famille d’origine algérienne qui, a imposé le port du voile à ses filles, encore mineures.

De confession musulmane, l’homme âgé de 47 ans, originaire d’Algérie, a obligé ses quatre filles à porter le hijab. Simple tradition pour certains, obligation non négociable pour d’autres, le voile est un sujet qui suscite une grande polémique, que ce soit sur les pays musulmans ou les non-musulmans, dont cette affaire au Canada, rapportée par le quotidien « Le Journal de Montréal » ce mercredi 03 mars 2021.

Outre le fait d’avoir imposé de force ses filles à porter le voile, ce qui n’est déjà pas permis selon les lois locales, l’accusé a également adressé des menacé de mort dans le cas du refus de ces dernières.

La juge Josée Bélanger, chargée de l’affaire, a déclaré que les filles « étaient obligées de porter le voile, il menaçait régulièrement de les tuer s’il les voyait “comme des Québécoises” », avant de déclarer le père coupable, à la cour de Montréal.

Une affaire qui remonte à 2016

En effet, d’après la même source, le père de famille violent a commis ces actes considérés comme illégaux entre 2016 et 2018, après son immigration d’Algérie.

La plainte a, par ailleurs, été déposée par un éducateur et non pas par l’entourage familial de l’individu. Lorsque l’éducateur posé la question à l’une des filles sur son non port du voile, « Elle a répondu que sa mère était au courant, mais que si son père l’apprenait, il allait la tuer », a indiqué la magistrate.

Lors de son procès, le père a affirmé n’avoir commis aucun de ces crimes et s’est dit victime d’un coup monté. Malgré la plaidoirie de l’accusé, ce dernier a été condamné coupable de menaces et de diverses voies de fait, avant de faire l’objet d’une détention préventive, en attendant la prochaine sentence.