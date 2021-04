Canada : un Algérien finaliste du Prix de la nouvelle 2021

Il s’appelle Mokhtar Liamini et il a 41 ans. Originaire d’Alger, il vit au Canada depuis qu’il a 22 ans. Mokhtar Liamini est annoncé parmi les cinq finalistes du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021. Le titre de la nouvelle en lice, présentée à ce concours par le ressortissant Algérien, est le Chant du chardonneret élégant. Les prix de ce concours, offerts par le Conseil des Arts du Canada, totalisent 60 000 $.

Le Prix de la nouvelle de Radio-Canada est l’un des trois concours des prix littéraires Radio-Canada qui existent depuis plus de 30 ans. Ces concours sont les seuls à récompenser des œuvres originales et inédites dans les deux langues officielles au Canada, à savoir le Français et l’Anglais.

Les livres comme échappatoire

À l’age de 22 ans, Mokhtar Liamini a quitté Alger pour aller s’installer à Sherbrooke, au Canada, pour poursuivre ses études en ingénierie mécanique. Le finaliste de prix de la nouvelle 2021 a choisi ensuite la ville de Montréal, pour s’y établir.

Suite à l’annonce des noms des finalistes de ce prix, Mokhtar Liamini a été surpris. « C’est une grande surprise pour moi d’être finaliste, car c’est l’une des premières nouvelles que j’ai écrites et aussi la première que je fais lire. », a-t-il déclaré. En effet, le ressortissant Algérien a confié qu’il a commencé à écrire d’une manière régulière pendant le confinement.

Mokhtar Liamini a cependant eu la chance d’être entouré de livres pendant toute sa vie. Des amis de ses parents qui vivaient en France envoyaient des livres neufs à Mokhtar et à sa famille par la poste, à une époque où il était difficile de s’en procurer en Algérie.

« Avec la guerre civile dans les années 90, les livres m’ont offert de véritables échappatoires à un quotidien assez morose. Je pouvais passer des heures à lire, enfermé dans ma chambre », a confié encore Liamini Mokhtar qui a participé, rappelons le, au concours de la nouvelle radio-canada avec son livre intitulé Chant du chardonneret élégant.