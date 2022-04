Canada : un Algérien de 19 ans meurt d’un accident près de Montréal

Dans son bilan, les services de sécurité canadiens ont signalé 228 collisions mortelles qui ont causé la mort de 250 personnes durant 2021 à Québec. Cela représente un accroissement de 11 collisions et de 17 décès par rapport à 2020.

Dans ce sillage, un jeune Algérien de 19 ans a trouvé la mort à la suite d’un accident qui a eu lieu la semaine passée dans la région de Montréal. C’est dans l’émotion que le jeune Yanis Chemam a été enterré le vendredi 15 avril 2022, à Laval. Ses proches conservent de lui les souvenirs de quelqu’un de modeste et de chaleureux.

Les membres de la famille du défunt ont organisé, vendredi dernier, des funérailles et une cérémonie de la parole au centre funéraire S. Jacques et fils de Sorel-Tracy. En effet, ce jeune homme âgé de 19 ans est décédé le samedi 9 avril 2022, à la suite d’ un accident.

« M. Yannis Chemam laisse dans le deuil outre ses parents, son frère Youva (Caroline), ses grands-parents Odette Forcier et Raymond Robidoux, sa tante Helena Korpussova ainsi que ses oncles et tantes de la famille Chemam: Fatima, Lounis, Kider et Djamel, plusieurs autres oncles et tantes, cousins et cousines, parents et amis. » lit- on dans l’annonce faite par les membres de sa famille.

Ces accidents qui ont volé la vie aux Algériens à l’étranger

Pour rappel, le 22 Mars 2022, un automobiliste est mort dans une embardée vers 11h50. L’embardée est survenue dans un virage à proximité de l’intersection entre le boulevard Des Chutes et la route Fradet.

En effet, le conducteur de 36 ans, aux origines algériennes, qui se trouvait seul dans son véhicule, conduisait à une vitesse excessive et a heurté un garde-fou sur le boulevard Allard.

À la demande de la Sûreté du Québec et du coroner, une inspection et une expertise mécanique ont été effectuées sur ce véhicule. Parmi les éléments constatés par les autorités, figure l’absence de déclenchement des airbags, et ce, malgré la violence de l’impact. Par ailleurs, la mort a été prononcée sur les lieux et aucune réanimation n’a été possible en raison des circonstances de cet accident, ce qui sera précisé ultérieurement dans le rapport de l’accident.

Un autre accident qui a marqué les esprits par sa violence est celui d’un étudiant algérien qui a perdu la vie dans la matinée du dimanche 17 octobre 2021, alors qu’il empruntait l’autoroute 15 (direction sud) au niveau du boulevard Saint-Martin à Laval (Canada).

En effet, la conductrice avec qui le jeune homme se trouvait a décidé d’arrêter sa voiture sur l’autoroute. Le passager est donc sorti du véhicule. A cet instant, il fut percuté par un autre automobiliste qui conduisait dans la même direction. L’étudiant de 20 ans a été sévèrement blessé et il est décédé avant que les premiers secours n’arrivent. La conductrice du véhicule de la victime a été emmenée à l’hôpital pour être soignée en état de choc.