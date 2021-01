Canada : Six étudiants Algériens expulsés

Arrivés sur le sol Canadien pendant la journée du samedi passé, un groupe d’étudiants algériens a été sommé de quitter le Canada, et de retourner en Algérie, et cela à cause d’une « fausse déclaration » pour certains d’autres eux, ou bien pour « incapacité financière » pour d’autres. Les autorités canadiennes relatives à l’émigration ont catégoriquement refusé l’accès au territoire canadien à ce groupe d’étudiants.

Selon les informations en notre possession, les étudiants algériens arrêtés à leur arrivée au niveau de l’aéroport de Montréal n’était pas moins d’une vingtaine, mais seuls six d’entre eux ont été finalement expulsés par les autorités canadiennes.

Les six étudiants algériens ont passé leur première nuit au Canada à l’aéroport international de Montréal, finalisant avec les autorités canadiennes les procédures de leur expulsion. Suite à cette nuit passée à l’aéroport, les étudiants en question ont été autorisés à sortir, mais après avoir laissé tous leur papiers d’identité au niveau de l’aéroport, afin de garantir leur retour avant midi.

À leur retour à l’aéroport, les étudiants en question ont été contactés par un avocat, afin d’apporter des solutions a leur problème et pour empêcher leur expulsion. Une expulsion qui avait quand même eu lieu, à bord du dernier vol au départ de Montréal vers Alger, suite à la suspension des autres vols de rapatriement.

Par ailleurs, ce dernier vol, et malgré que de nombreux algériens sont venus des états-unis afin d’y être rapatriés a son bord, avait quitté le tarmac canadien avec plusieurs sièges vides, ce qui avait permis de trouver aisément des places pour l’expulsion des six étudiants.