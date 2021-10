Canada : mort mystérieuse d’un étudiant algérien

Souvent, nos jeunes étudiants algériens choisissent de quitter le pays et la famille, cherchant à construire un avenir meilleur de quoi faire la fierté de leurs proches. Malheureusement, ce scénario joyeux n’est pas le cas d’un jeune algérien qui ne retrouvera pas sa famille avec un diplôme à la main.

Il s’agit de Massina Andjouh, un algérien de Béjaïa installé au Canada depuis janvier 2020 pour y poursuivre ses études. Le jeune de 26ans a tristement trouvé la mort dans sa chambre universitaire à Ottawa. Samedi le 9 octobre, le corps natif de Darguina a été transféré à la morgue d’un hôpital de la capitale canadienne afin de faire objet d’une autopsie. Les résultats n’étant pas rendus publics, sa mort demeure mystérieuse bien que plusieurs ressortissants algériens affirment que le jeune Massina était atteint d’une leucémie, compte tenu de l’enquête policière et médicale sont encore inachevées.

L’opération de rapatriement de de la dépouille du défunt sera prise en charge par l’ambassade d’Algérie à Ottawa en collaboration avec le consulat établi à Montréal.

Canada, une des destinations préférée des étudiants algériens

Indéniablement, le Canada propose un enseignement supérieur de qualité. Raison pour laquelle ces dernières années de plus en plus d’étudiants algériens et de chercheurs le choisissent pour poursuivre leurs études ou faire leurs recherches. La première destination demeure tout de même la France.

En effet, le pays à la feuille d’érable a connu une hausse dans le nombre des étudiants algériens installés, cela pourrait être justifié par l’initiative de 2019, Canada avait lancé une nouvelle stratégie dans le domaine de l’éducation et d’enseignement avec plusieurs pays offrant aux étudiants et chercheurs l’opportunité d’apprendre et de faire des recherches scientifiques suivant les normes internationales.