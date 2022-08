Canada : mobilisation pour aider une mère algérienne hospitalisée

Voyager c’est prendre le risque de faire face à quelques imprévus. Bien évidemment, l’ampleur de certains est plus importante que d’autres. C’est le cas d’une mère algérienne, qui a décidé de rendre visite à sa fille au canada, mais qui se retrouve du jour au lendemain hospitalisée au soins intensifs.

Tout à commencé le 8 aout dernier, soit un mois après l’arrivée de Denia Bouchentouf à Manitoba au Canada. La femme de 65 ans, Médecin généraliste et radiologue de formation en Algérie, a prévu ce voyage pour rendre visite à sa fille et sa famille qu’elle n’a pas vu pour plus de trois ans.

L’Algérienne Denia Bouchentouf hospitalisée aux soins intensifs

Malheureusement, le destin a fait que cette femme rencontre quelques problèmes de santé sur le sol Manitobain. En effet, elle ne pouvait plus bouger ni parler et soufrait des difficultés de respiration et du manque d’oxygène.

Après avoir passé quelques jours aux urgences de l’hôpital St Boniface qui se trouve à Winnipeg, et suite à une dégradation subite de ses signe vitaux. L’Algérienne a été transférée vers le service de cardiologie. Puis vers les soins intensifs.

Denia a subi tout genre de tests et d’analyses. Malheureusement, les médecins n’arrivent toujours pas à diagnostiquer son état et à déterminer les réelles causes derrière cette dégradation. A l’heure actuelle, elle se trouve sous assistance respiratoire à l’ICU.

La famille de Denia Bouchentouf face à un lourd fardeau financier

Face à l’état de leur mère, la fille mais aussi le gendre de Denia ont décidé de contracter une assurance de 50000 dollars. Cependant, l’assureur leur a fait savoir que cette assurance ne couvre que cinq tests. Il s’agit du moins ce qu’a confirmé le gendre de Denia, Karim Mesbahi, à Radio Canada.

Pour couvrir toutes les dépenses engendrées par l’hospitalisation de Denia Bouchentouf, sa famille a décidé de solliciter les âmes charitables mais aussi la diaspora algérienne au Canada. Et ce, pour pouvoir payer les énormes dépenses d’hospitalisation de cette algérienne. Qui se chiffre déjà à plus de 37 000 dollars.

Pour s’y faire, une cagnotte a été lancé (cliquer ici) par la communauté à Winnipeg, et sera versée à sa Fille Fatma pour pouvoir prendre en charge les frais médicaux et l’hospitalisation de Denia Bouchentouf.