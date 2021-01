Sollicité par les géants du monde informatique tel IBM, membre de la société Royale Canadienne des Sciences, Raouf Boutaba, un Algérien établi au Canada, est sans doute l’un des informaticiens les plus réputés du monde, et son parcours est l’un des plus fascinants.

Farouk Boutaba est né a Tebessa en 1966, il a décroché sa licence en informatique de l’université Bordj Badji Mokhtar de Annaba en 1988, ce qui l’a poussé à continuer ses études en France ou il a pu avoir son Doctorat en 1994 à l’université de la Sorbonne. Farouk Boutaba était loin de s’arrêter là, ce parcours scolaire réussi l’avait mené à rejoindre le sol Canadien, ou il va d’ailleurs devenir l’un des piliers de sciences de l’informatique, des réseaux et de l’intelligence artificielle.

Un pilier de l’informatique au Canada

Une fois au Canada, le professeur Raouf Boutaba a rejoint, en 1995, le Centre de Recherche en Informatique de Montréal en tant que chercheur permanent dans le domaine des télécommunications et des réseaux, avant qu’il ne fonde le Telecommunications and Distributed Systems Research Division, son propre laboratoire, dont il sera également le président.

L’Algérien est un véritable électron libre, en effet, à côté du domaine des recherches, il a également touché au domaine de l’enseignement en tant que professeur conférencier au sein de l’université Canadienne de Waterloo, avant qu’il ne soit promu en poste de président de la faculté de mathématiques en 2016, puis en responsable de la recherche scientifique en 2017.

Le génie Algérien, en plus de son parcours universitaire exemplaire, de ses qualités d’enseignant, et de ses aptitudes de chercheur, a aussi collaboré avec plusieurs entreprises internationales, comme avec le géant de l’informatique IBM, des collaborations qui lui ont valu une réputation mondiale, et d’être considéré comme l’un des meilleurs informaticiens et développeurs.

Titres et réalisations

Raouf Boutaba, le génie Algérien, est actuellement établi sur le sol canadien. C’est là où il avait bâti sa réputation, et c’est notamment là où il avait été fondé le système d’exploitation Cloud Computing, mais ou il a été aussi été l’un des fondateurs de la SITA, la Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques.

Le professeur est également à l’origine de plus de 400 publications scientifiques qui ont été citées plus de 27 000 fois, ce qu’il a valu, en plus du prix de l’IEEE Canadien, une place au sein de l’Académie Canadienne Royale des Sciences.