Canada : le jeune Algérien assassiné incriminé par les médias, son père le défend

Un jeune algérien d’à peine 18 ans a été sauvagement assassiné au courant de la semaine dans un quartier tranquille de Montréal. La victime a fait l’objet d’un assaut surprise et a pris plusieurs balles, avant de tomber au sol, inconsciente. Le drame a suscité beaucoup de houle médiatique, et des doutes sur l’innocence du jeune homme dans l’affaire ont fait surface. C’est ainsi tout naturellement que le père de la victime, le dénommé Rabah. M, a pris les réseaux sociaux pour donner sa version des faits et laver l’honneur de feu son fils.

Les médias canadiens incriminent un jeune algérien assassiné, son père sort du silence

Dans une vidéo non sans émotions, Rabah s’exprime sur les circonstances de la mort de son fils, Khaled. Pour lui, il n y a pas lieu de spéculer, c’est un assassinat pur et simple. Pour rappel, Khaled a reçu plusieurs balles d’un conducteur inconnu alors qu’il marchait dans la rue le soir à Montréal. Une ambulance a été dépêchée aussitôt les coups de feu entendus. Malheureusement, le jeune homme succombe à ses blessures quelques instants plus tard et une enquête pour meurtre est ouverte.

Alors que le public et la presse s’interrogent sur la raison de cet acte violent, certaines théories évoquent un possible passé criminel du jeune homme. « Mon fils était sorti pour prendre l’air » indique Rabah, visiblement outré par les diffamations à l’encontre de son fils.

D’après quelques médias canadiens, Khaled serait impliqué dans des activités criminelles et le crime serait lié aux gangs de rues. Une théorie que vient démentir le père du jeune algérien, affirmant que son fils était un adolescent de nature calme, naïf et peu enclin aux problèmes. Mouloud. M. appelle au scandale et souhaite que cette affaire soit traitée comme ce qu’elle est réellement : l’assassinat d’un innocent.

