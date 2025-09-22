Canada : le consulat d’Algérie à Montréal se déplace pour la diaspora

Le consulat général d’Algérie à Montréal va organiser une journée de services consulaires dans les provinces atlantiques du Canada. Cette initiative vise à faciliter les démarches administratives pour la communauté algérienne, en leur évitant de se déplacer jusqu’à Montréal.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le consulat général d’Algérie à Montréal a annoncé l’organisation d’une chancellerie itinérante à Moncton. Cette journée de services consulaires se tiendra le dimanche 19 octobre 2025, notamment de 9 h 00 à 16 h 00, à l’école Champlain, située au 210 Erinvale Drive, au Nouveau-Brunswick.

Cette mission consulaire s’adresse spécifiquement aux ressortissants algériens qui vivent au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. La majorité des services consulaires offerts à Montréal seront disponibles sur place.

Procédure pour les passeports biométriques

Pour toute demande de passeport biométrique, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, vous devez d’abord envoyer votre dossier complet par la poste. Ce dossier doit arriver au plus tard le 15 octobre 2025 à l’adresse du consulat : 3415 Rue St-Urbain, Montréal (H2X 2N2).

Par ailleurs, le dossier doit inclure les documents suivants :

Un formulaire de demande dûment rempli ;

Une preuve de résidence ;

L’original du formulaire 12S ;

Deux photos d’identité récentes.

Les frais de passeport sont de 100 dollars canadiens pour les adultes et de 50 dollars pour les étudiants et les mineurs de moins de 19 ans. Le paiement s’effectue uniquement en espèces le jour de la chancellerie itinérante. Enfin, notez bien que la présence physique est obligatoire pour toute personne de 12 ans et plus concernée par la demande.

Quelles sont les autres prestations disponibles ?

Pour toute demande d’immatriculation consulaire, la procédure est similaire à celle des passeports. Le dossier doit regrouper ces documents :

Un formulaire de demande spécifique ;

Une preuve de résidence ;

L’acte de naissance original (pour les premières demandes) ;

Deux photos d’identité.

De plus, des documents supplémentaires sont requis pour les femmes mariées (extrait d’acte de mariage) et les femmes divorcées (extrait d’acte de divorce). Si vous avez des documents prêts à être retirés, vous devez réserver un rendez-vous par e-mail à l’adresse : consulatmobile.mtl@cgam.ca.

Afin de garantir le bon déroulement de ce rendez-vous, le consulat insiste sur un point important : aucun dossier incomplet ne sera accepté. En plus des demandes d’immatriculation et de passeports, d’autres prestations seront disponibles sur place, notamment : la délivrance de procurations et des autorisations parentales de voyage, la légalisation de documents, le dépôt des demandes de transcription pour l’état civil et les démarches relatives au service national.

