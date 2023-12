Canada : le chercheur algérien Karim Zaghib parmi les personnalités de l’année 2023

Le célèbre magazine L’Actualité a dévoilé, dans son nouveau numéro, sa sélection des personnalités de l’année 2023, qui comprend les plus brillants noms de leurs domaines, qui représente, chacun à leur façon, un exemple de détermination.

Sur cette liste des personnalités de l’année 2023, choisies par l’équipe l’actualité, figure le nom d’un chercheur d’origine algérienne, qui se distingue dans le domaine « Santé et science ».

Il en est question du chercheur algérien Karim Zaghib. Spécialiste des batteries électriques et professeur à l’université de Concordia, il a été choisi pour présenter la rubrique Santé et science. » La filière batterie, c’est lui » a déclaré l’équipe de rédaction de ce magazine mensuel québécois.

Ce qui a favorisé cette distinction, c’est son apport au Québec. En effet, le mois d’octobre dernier, le nom de Karim Zaghib a été cité dans le dossier d’une méga usine de batterie. Sa réputation internationale de Karim Zaghib, engagée comme conseiller stratégique en investissement en 2020, a pesé lourd en faveur de ce projet.

Ce professeur est l’une des références mondiales de son domaine. Il est impliqué dans le développement de 66% des technologies utilisées dans les voitures Tesla pour rouler en énergie verte. Par ailleurs, il fait partie aussi des équipes qui ont développé les produits de plusieurs prestigieuses entreprises comme Nippon, Sony, Panasonic et Apple.

Sa passion pour les batteries a commencé, à l’âge de 15 ans. Suite à une crise d’asthme lors d’un embouteillage dans le sud de la France. Depuis, le natif de Constantine a décidé d’aider le monde à se débarrasser des énergies fossiles. Il a poursuivi alors ses études en électrochimie à l‘université de Grenoble et à Paris.

En effet, pour perfectionner son cursus, il enchaine avec un stage de trois mois au Japon. En 1995, il décroche un poste d’emploi chez Hydro-Québec et devient chercheur spécialiste des batteries au laboratoire de Varennes. Par ailleurs, grâce à sa prouesse technologique que les entreprises internationales s’arrachent, son nom figure dans plus de 973 brevets d’invention déposés partout dans le monde.

Très honoré d'avoir été nommé par @Lactualite parmi les Personnalités de l'année 2023. Une reconnaissance que je souhaite partager avec mes équipes et ma famille.

Honoured to be named in the Persons of the Year by L'actualité magazine. https://t.co/BKT0TUrXxs

— Karim Zaghib (@KarimZaghib) December 2, 2023