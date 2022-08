Canada : la diaspora se mobilise pour aider une mère algérienne malade

La pandémie du covid-19 a séparé plusieurs familles algériennes de leurs enfants installés à l’étranger, pour plus de deux ans. Ce qui fait qu’actuellement, ces personnes profitent de l’ouverture des frontières et de la reprise des activités aériennes pour rejoindre leurs familles à l’autre côté du globe, notamment au Canada.

C’est le cas de Fadila, une maman algérienne qui a décidé de faire ses bagages et de prendre son envole pour le Canada pour profiter de quelques jours en compagnie de ses plus chers, ses enfants. Et ce, après plus de sept ans de séparation. Cependant, les aléas de la vie ont fait que ce magnifique séjour de l’Algérienne soit perturbé.

La diaspora se mobilise pour aider une mère algérienne malade au Canada

Le 27 août dernier, cette mère algérienne a fait un pic de glycémie. Qui a causé son hospitalisation aux soins intensifs dans un hôpital à Montréal. D’après son diagnostic médical établi par les médecins spécialistes de cet établissement hospitalier, Fadila se retrouve, actuellement, dans un état critique.

Par ailleurs, et pour aider Fadila et sa famille à surmonter ces moments difficiles. Mais aussi, pour couvrir les frais de son hospitalisation qui coûtent un bras, les proches de Fadila ont décidé de se mobiliser et de solliciter l’aide de la diaspora algérienne.

En effet, par le biais d’une cagnotte (cliquer ici) lancée en ligne, hier le dimanche 28 août, que la famille de Fadila a fait appel à la bonté et à la générosité des âmes charitables pour permettre d’offrir à Fadila les soins nécessaires.

Comment choisir son assurance de voyage ?

Fadila compte parmi les nombreuses personnes qui ont rencontré des problèmes de santé suite à leur voyage. Il y a quelques jours, nous avons partagé avec vous un autre cas, Denia Bouchentouf. Cette dernière a subi une dégradation de son état de santé après son voyage, également. Cependant, avec la cherté des coûts d’hospitalisation au Canada, il importe de bien choisir son assurance voyage.

Avant de choisir une assurance de voyage, il convient de prendre en considération quelques restrictions. Notamment, celles relatives à la durée de cette couverture. En effet, il importe de se poser la question suivante : Est-ce que mon assurance couvre la totalité de mon séjour ? Ai-je besoin de la prolonger ?

Un autre point à considérer, c’est le plafond. Le montant de la couverture peut atteindre un seul de combien ?. En revanche, il est nécessaire de déclarer tous les problèmes de santé dont souffre le voyageur, de même que la pratique de certains sports. Par ailleurs, avant de souscrire à une couverture quelconque, prenez le temps de bien vous renseigner auprès de votre assureur.