Canada : de nouvelles mesures pour moderniser le système d’immigration

Afin de moderniser le système d’immigration canadien, le ministre Sean Fraser a annoncé, en ce début du mois de septembre 2022, la mise en place et l’introduction de nouvelles mesures. Et ce, dans le but d’améliorer l’expérience des candidats de l’immigration canadienne.

Exemption d’examens médicaux, demandes en ligne pour l’immigration et bien d’autres outils de suivis des demandes. Plusieurs nouveautés sont au menu de l’immigration et Citoyenneté canadienne.

Nouveautés au menu du système d’immigration canadien

Les nouveaux arrivants au sol canadien seront confrontés à quelques nouveautés. Il s’agit de ce qu’a annoncé le ministre de l’immigration Sean Fraser, le 1er septembre dernier. Ces nouveautés concernent, principalement, la numérisation des opérations d’IRCC, immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne.

À commencer par l’exemption de certains demandeurs des examens médicaux. En effet, certains demandeurs de résidence permanente seront exemptés de tests médicaux. Et ce, dans le but de réduire les délais d’attente. Une mesure qui ne s’applique que sur un certain nombre de personnes. Pour rappel, IRCC a déjà tenté cette expérience, en renonçant à l’exigence de l’examen médical, entre juin 2021 et mars 2022.

Par ailleurs, à compter du 23 septembre prochain, l’IRCC entamera sa transition vers des demandes entièrement numériques pour la majorité de ses programmes de résidence. En effet, Sean Fraser a, précédemment, fait part de la mise en place d’un portail électronique dédié aux demandes en ligne.

Plus de 300 000 nouveaux résidents permanents accueillis au Canada

Les programmes de résidences permanentes et temporaires seront également impactés par ces nouveautés. En effet, sept parmi ces programmes seront dotés d’un système de suivi de l’état d’avancement des demandes. Et ce, à compter du printemps 2023. À partir de l’automne prochain, l’IRCC publiera des estimations prospectives des délais de traitement de chaque demande.

Pour rappel, le mois d’août 2021, l’IRCC a mis en place permettant un groupe âgé de plus de 18 ans de soumettre une demande de citoyenneté ensemble. Dans le cadre de ces nouveautés, l’IRCC prévoit d’élargir ce dispositif. Et ce, pour ceux dont l’âge ne dépasse pas les 18 ans.

En ce qui concerne les demandes de résidence permanentes, le Canada a accueilli, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022, plus de 116 000 citoyens. Les dernières statistiques remontent au 22 août dernier. En effet, jusqu’à cette date, le Canada a accueilli plus de 300 000 résidents permanents. Elle vise, d’ici la fin de l’année 2022, d’atteindre la barre des 431 000 résidents permanents.