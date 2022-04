Canada : assouplissement des conditions d’entrée

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé avoir enregistré plus d’un million de voyageurs la semaine dernière. Il s’agit de la première fois que ce chiffre est aussi important depuis les débuts de la pandémie, qui remonte à deux ans.

En guise de comparaison, à la mi-avril 2019, l’ASFC a reçu 1 875 542 voyageurs à travers les moyens de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire. Voilà de quoi pousser les autorités canadiennes à alléger les conditions de voyage dans ce pays.

À compter du 25 avril 2022, il ne sera plus nécessaire pour les voyageurs ayant été correctement vaccinés de présenter un plan de mise en quarantaine en arrivant au Canada. Cette mesure est au nombre des assouplissements qui ont été annoncés vendredi 22 avril 2022 par le gouvernement fédéral.

Ainsi, les enfants âgés de 5 à 11 ans accompagnés par un adulte ayant reçu une vaccination appropriée ainsi que ceux qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales ne sont pas non plus soumis à l’obligation de présenter un plan de quarantaine à leur entrée dans l’aéroport.

De plus, les enfants non vaccinés et ceux partiellement vaccinés âgés de 5 à 11 ans, et qui sont accompagnés par des adultes pleinement vaccinés, ne doivent plus se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 avant de pouvoir entrer au Canada. Cependant, les voyageurs âgés de 12 ans et plus, qui ne sont pas vaccinés ou sont partiellement vaccinés, autorisés à voyager au Canada, sont tenus de se soumettre à ces tests.

Ces mesures ne concernent plus les voyageurs sur le territoire canadien

En outre, à compter du 25 avril dernier, les dispositifs suivants cesseront de concerner les voyageurs au cours des 14 jours suivant leur arrivée sur le territoire Canadien :

Le port d’un masque dans les endroits publics, dans les provinces et territoires où cette condition a déjà été dispensée;

Etre attentif aux signes ou à des symptômes de cette maladie et les déclarer s’ils en présentent;

Se placer en quarantaine en cas d’apparition de signes ou de symptômes de la maladie par un autre voyageur du même groupe ou en cas de test positif;

Garder une liste des personnes proches et des endroits fréquentés.

Trois doses de vaccin Covid-19 bientôt exigées au Canada ?

Les autorités sanitaires du pays tiennent à rappeler aux citoyens l’importance d’être à jour dans leurs vaccinations : » Allez chercher vos doses de rappel « , a répété le Dr Tam.

À la question de savoir par ailleurs si les voyageurs vont bientôt être obligés de disposer de trois doses de vaccin COVID-19 pour pouvoir voyager, le Dr Tam a répondu : « Cette décision appartient au ministre fédéral de la Santé. » « À l’ère de l’Omicron, avoir reçu trois doses de vaccin est certainement préférable », a-t-elle recommandé.