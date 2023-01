Canada : 84% des musulmans sont exposés à la discrimination au travail

À l’occasion de la commémoration des du sixième anniversaire de l’attentat terroriste et islamophobe qui avait ciblé la mosquée de la ville de Québec, le 29 janvier 2017, le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré, dimanche dernier, que l’islamophobie n’a pas sa place au Canada. Indiquant que le gouvernement canadien déploie ses efforts « pour aider les musulmans à se sentir en sécurité ».

Cependant, Islamic Relief Canada vient de sortir son nouveau rapport, le 27 janvier dernier, qui traite l’islamophobie dans le milieu professionnel. Ce rapport se base sur les témoignages directs de 690 musulmans. Dont 65% sont des hommes et 35% des femmes.

Par ailleurs, l’étude d’Islamic Relief Canada indique que 66% de ces personnes interrogées exercent un travail à plein temps et 72% sont titulaires d’un diplôme supérieur.

Islamophobia and discrimination are unacceptable. Period. Today, we’re appointing @AmiraElghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia to help end this hate – and to build a better future for everyone. More here: https://t.co/revaJmTvAa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 26, 2023