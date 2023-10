CAN 2023: »le Maroc n’est pas favori, l’Algérie oui, ils sont meilleurs que nous », Regragui

À l’approche du début de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, s’est livré sur les favoris de la compétition.

Estimant que sa sélection n’y figure pas, Regragui a dit, « Il y a beaucoup de favoris. Nous ne sommes pas les favoris. Il y a la Côte d’Ivoire, le Nigeria, l’Algérie et l’Égypte », dit-il en conférence de presse.

Par ailleurs, Walid Regragui s’est dit méfiant des équipes du deuxième chapeau de la compétition qui peuvent créer la suprise. « Je me méfie des équipes du deuxième chapeau et des équipes qui ne se sont pas qualifiées pour le mondial. Elles sont revanchardes et veulent effacer tout ça. »

🙄🙄🙄 regragui après cdm : on peut pas être chapion du monde si on était chapion d Afrique

Regragui avant la can : désolé on est pas favoris je mexcuse du peuple marocain car j ai dit si on était pas en demi finale mas c est difficile et dur pour nous🙃🙃🙃 pic.twitter.com/n4MsSUAyOX — Etaouil Bouchra (@EtaouilB) October 13, 2023

Déclaration de Regragui : Said Benrahma répond et revient sur la querelle avec Slimani

Questionné sur les déclarations du sélectionneur marocain, l’international algérien, Said Benrahma a dit, « Chaque entraîneur est libre de dire ce qu’il veut. De contre côté, on reste concentré sur nous-mêmes et on ne regarde pas les autres. », indique-t-il.

🚨Saïd Benrahma concernent les déclarations de Walid Regragui : « Chacun est libre de dire ce qu’il veut. On n’écoute pas ce qu’il se dit à l’extérieur, on se concentre sur nous mêmes. Notre objectif est de rendre fier le peuple Algérien. » pic.twitter.com/bx4uGhXtwt — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) October 14, 2023

Dans un autre registre, l’attaquant de West Ham est revenu sur sa querelle avec Islam Slimani sur le penalty face au Cap-Vert. Il dit, « Islam est le tireur désigné. Je voulais tirer ce penalty, car j’ai à cœur de marquer avec l’Algérie. Mais ce n’est rien. Il n’y a pas de problème avec Islam », affirme l’attaquant des Hammers.