CAN 2022 : les principaux joueurs non-convoqués par Belmadi

La CAN 2022 approche, Djamel Belmadi se prépare pour relever de nouveaux défis. Hier, vendredi 24 décembre, le sélectionneur national a dévoilé la liste finale des 28 joueurs sélectionnés pour la compétition.

Parmi eux, figures les vedettes de la Coupe Arabe, remporté par l’Algérie sous la houlette de Madjid Bougherra. Il s’agit entre autre de Mohamed Amine Tougai, Houcine Benayada; Ilyes Chetti, Sofiane Bendebka et Yassine Brahimi. Des joueurs qui ont impressionné le public sportif lors de la dernière compétition, organisée au Qatar.

Pour le reste des joueurs convoqués, citons : Riyad Mahrez ; Adam Ounas ; Youcef Belaili ; Said Benrahma ; Farid Boulaya ; Islam Slimani ; Baghdad Bounedjah, Amine Amoura ; Ramiz Zerrouki ; Haris Belkebla ; Adem Zorgane ; Sofiane Feghouli et Ismael Bennacer.

Sans oublier : Aïssa Mandi ; Abdelkader Bedrane ; Mehdi Tahrat ; Djamel Benlamri ; Reda Halaimia ; Ramy Bensebaini ; Youcef Atal. Par ailleurs, 11 joueurs n’ont pas été convoqués par le sélectionneur national.

Les joueurs non-convoqués

Certains joueurs ayant participé à la CAN 2019, remporté par l’équipe nationale en Égypte, ne seront pas présents cette fois-ci au Cameroun. Djamel Belmadi a comme à l’accoutumé, minutieusement et rigoureusement choisi ses joueurs pour diverses raisons que seul le coach peut juger pertinentes.

Alors que certains souffrent de blessures, d’autres ont vu leurs places évincées par les nouvelles vedettes de la coupe Arabe. Citons en premier lieu Mehdi Zeffane, l’arrière latéral droit du club russe Krylia Sovetov Samara, qui n’a cette fois ci pas reçue la convocation du coach.

Parmi les autres absents figurent également le gardien de but, Azzedine Doukha qui a été remplacé par Mustapha Zeghba. Hicham Boudaoui est aussi l’un des joueurs qui ne seront pas présent au Cameroun en 2022.

Outre ces trois, Andy Delort est, sans doute, le plus grand absent de la prochaine compétition, et ce, après avoir déclenché une vive polémique en demandant une pause en sélection. Ainsi, de brillants joueurs de la Coupe Arabe n’ont pas été convoqués, à l’instar de Amir Sayoud, vu la grande concurrence du côté de Brahimi, Boulaya et Ounas. Pour conclure la liste des absents, citons : Ryad Boudebouz, Ahmed Touba et Rachid Ghezzal.