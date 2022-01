Voilà que l’un des matchs les plus attendus de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) est terminé. Une rencontre décisive dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des poules du groupe E, opposant les Verts de l’Algérie aux Éléphants de la Côte d’ivoire.

Le complexe sportif de Japoma à Douala a d’abord abrité la première mi-temps de 45 + 3 min a été marquée par une détermination flagrante de la part des Fennecs. Ils dominaient clairement le jeu avec une possession de 60%, 6 tirs, 223 passes et 6 corners, en plus de nombreuses belles tentatives de buts qui ont été faites par l’EN.

A la 11e minute du jeu, la Côte d’ivoire a reçu deux cartons jaune pour ses deux défenseurs (S. Deli et S. Aurier) avant d’inscrire un premier but dans les filets de l’équipe algérienne à la 22e minute, signé F. Kessié. Ensuite un deuxième but à la 39e par I. Sangaré, la mi-temps se termine donc avec le score de 2-0 pour les Éléphants ivoiriens.

De mal en pis

La deuxième mi-temps du jeu commence avec la sortie de Saïd Benrahma et l’entrée de l’attaquant Islam Slimani. A la 54e minute, l’équipe ivoirienne frappe encore et marque un 3ème but grâce à Nicolas Pépé. Le jeu continue avec une grande possession de la part de l’EN, l’un des moments forts de cette deuxième mi-temps est un penalty manqué par le capitaine de l’Algérie, Riyad Mahrez.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi continue les remplacements, avec la sortie de Bounedjah et l’entrée de Brahimi et la sortie de Bennacer et l’entrée de Bendebka, 3 remplacements ont également été effectués de la part de l’équipe adverse. Une minute après un carton jaune pour l’un des milieu de terrain ivoiriens Habib Maiga, Bendebka signe le premier but du match pour l’Algérie grâce à une passe décisive de Mandi.

D’autres remplacements dans cette mi-temps de 45 + 3 min ont été fait du côté des Verts, faisant sortir Belaili et Atal pour faire rentrer Boulaya et Benayada, juste après un carton jaune pour Brahimi et pour Boulaya également un peu plus tard.

Ainsi, l’équipe de l’Algérie, championne en titre de 2019 se disqualifie malheureusement en s’inclinant face à la Côte d’Ivoire (3-1).