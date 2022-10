CAN U20 2023 : les Verts s’éloignent de la qualification

Suite à leur résultat décevant lors de la journée inaugurale du tournoi UNAF, Union nord-africaine de football, l’équipe d’Algérie U20 est éliminée de la course pour la qualification à la CAN U20.

En effet, le match de la seconde journée de la phase de poule a été dans la lignée du premier match des Verts. Ainsi, les poulains du sélectionneur algérien, Mohamed Lacette, n’ont pas pu se défaire de leur adversaire du jour, l’équipe du Maroc.

Organisé en Égypte, le tournoi UNAF est la dernière étape avant la qualification pour la CAN U20. Néanmoins, les petits Fennecs devront faire l’impasse sur ce rendez-vous continental puisqu’ils ont écroulé leur chances de faire partie des équipes qualifiées pour cette CAN U20.

Alors que l’entraîneur algérien, Lacette, attendait une réaction positive de la part de ses jeunes joueurs, les Verts ont encaissé un but à la 36e minute de la première période. Un but qui a fait revenir les spectres du premier match du tournoi face à l’équipe de la Libye.

Or, l’issue de la rencontre contre l’équipe U20 du Maroc ne fut pas la même pour cette fois. Ainsi, les joueurs de l’équipe d’Algérie U20 se sont vu éloigné de la qualification suite au second but de l’équipe marocaine au terme du temps additionnel de la rencontre. 0-2 pour l’équipe marocaine au sifflet final du match.



« Usant de jeu trop individuel et redoublant de maladresses (…) les Algériens vont, comme lors du premier match, passer l’essentiel de leur temps à courir derrière le score, face à une équipe marocaine bien regroupée. » lit-on sur le site de la fédération algérienne de football.

Les prémices de la déception étaient présentes dès la première rencontre ?

Alors que l’équipe d’Algérie U20 sortait d’une honorable participation à la coupe arabe U20 avec une 3e place, l’hécatombe s’est abattu sur les poulains du sélectionneur, Mohamed Lacette. Les Verts de l’équipe d’Algérie U20 n’ont pas été convainquant lors du match inaugural du tournoi UNAF qualificatif pour la CAN 2023 qui se déroulera en Égypte.

Face à l’équipe de la Libye, les jeunes joueurs algériens ont, miraculeusement, obtenu un match nul, sur le score de 1-1, alors que le match se dirigeait vers la fin.

Cette première contre-performance lors de l’entrée en lice a été signalée par l’entraîneur algérien, Lacette. Cependant, lors du second match, face au Maroc, les Verts ont manqué au rendez-vous.

Le prochain match de l’équipe d’Algérie U20, contre la Tunisie, ne sera rien de plus qu’une formalité puisque les Fennecs n’ont aucune chance de se qualifier pour la CAN U20 de 2023.