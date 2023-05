CAN U17 : Zefizef réagit après la lourde défaite face au Sénégal

Après avoir entamé la CAN U17 sur une bonne note face à la Somalie (2-0), la sélection nationale algérienne est tombée hier après-midi face au Sénégal. Elle s’est inclinée sur le score de trois buts à zéro. Une lourde défaite qui a suscité la réaction du président de la FAF Djahid Zefizef.

Les jeunes Fennecs ont pris une raclée face aux Lionceaux de la Teranga sur le score de trois buts à zéro. Ils devront donc patienter jusqu’au dernier match face au Congo pour espérer se qualifier pour les quarts de finale du tournoi.

Une lourde défaite qui a fait réagir le président de la fédération algérienne de football Djahid Zefizef. En effet, il a remonté le moral aux coéquipiers de Moslem Anatouf, tout en leur demandant de rectifier le tir face au Congo.

« Malgré la défaite face au Sénégal (0 à 3), lors de la 2ème journée de la CAN U17-Algérie 2023, le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid Zefizef, a tenu à se rendre au vestiaire de l’équipe nationale pour remonter le moral aux troupes et encourager joueurs et staff technique. Il les a exhortés à vite oublier ce revers et de se projeter rapidement sur le troisième et dernier match du groupe face au Congo ». A écrit la FAF sur son site officiel.

Benali : « On doit rectifier le tir face au Congo »

Il faut dire que la lourde défaite concédée face au Sénégal a affecté les jeunes joueurs de la sélection nationale U17. Mais ils sont déterminés à rectifier le tir à l’occasion de leur prochaine sortie face au Congo, comme dira Younes Benali.

« C’est une défaite qu’on a dû mal à digérer. On ne s’y attendait pas, franchement. Mais on doit l’oublier et se projeter sur notre prochaine sortie. On doit bien récupérer lors des deux prochains jours afin qu’on soit prêts pour le match face au Congo. Ce sera l’occasion de rectifier le tir et valider ainsi notre billet qualificatif pour les quarts de finale de la CAF ». A-t-il déclaré aux médias à la zone mixte à l’issue du match.

