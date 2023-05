CAN U17 : l’entraineur du Maroc, Said Chiba, encense l’Algérie

C’est demain que la CAN U17, qui se déroule en Algérie, prendra fin. La finale opposera le Maroc au Sénégal au stade Neslon Mandela à Baraki. L’entraineur de la sélection marocaine, Said Chiba, a encensé notre pays.

En effet, Said Chiba n’a pas tari d’éloges sur les nouvelles infrastructures dont est doté l’Algérie. Selon lui, l’organisation était parfaite.

« L’accueil était parfait depuis notre arrivée à Constantine. L’organisation est irréprochable, notamment en matière d’infrastructures ». Dira-t-il d’emblée, lors de la conférence de presse d’avant-match.

L’ancien international marocain a également saisi l’occasion pour encenser les Algériens. Pour lui, les relations communes qui lient les peuples marocain et algérien sont plus grandes que le football.

« Mon message au peuple algériens ? Je ne peux pas dire mieux que les déclarations spontanées lors des précédentes conférences de presse. Ce qui lie les deux peuples marocain et algérien est plus profond que le football ou autre chose. Cela se concrétise dans la réaction spontanée du citoyen algérien libre dans la rue envers son frère marocain ». A-t-il ajouté.

Chiba optimiste pour le sacre africain

Par ailleurs, le sélectionneur nationale marocain U17 évoque la finale de la CAN face au Sénégal. Il se dit optimiste de dérocher le sacre africain, en dépit de la difficulté de la mission face à un adversaire coriace.

« Notre premier objectif est atteint, celui de se qualifier pour la Coupe du Monde U17. Et comme on est qualifiés en finale, c’est légitime qu’on prétend à remporter la CAN. Seulement, notre mission s’annonce difficile face à un adversaire coriace. On se connait bien, on est déterminés à sortir le grand jeu afin de décrocher le titre africain et procurer ainsi de la joie au peuple marocain ». A-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « On a prouvé lors des deux dernières années qu’on peut gagner face à n’importe quelle équipe. On sera donc appelés à confirmer demain. On va préparer notre plan pour contrer la redoutable équipe sénégalaise ».