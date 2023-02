CAN U17 : l’Algérie fixée sur ses adversaires

Le tirage au sorti de la CAN U 17 a eu lieu aujourd’hui. La sélection nationale connait désormais ses adversaires. Elle a été versée dans le groupe A qui jouera à Alger avec le Congo, le Sénégal et la Somalie.

La Coupe d’Afrique des Nations U17 se déroulera en Algérie, du 29 avril au 19 mai 2023. Le tirage Le tirage au sorti de la CAN U 17 a eu lieu aujourd’hui au Cercle National de l’Armée. La sélection nationale connait désormais ses adversaires. Elle a été versée dans le groupe A qui jouera à Alger avec le Congo, le Sénégal et la Somalie.

Un groupe abordable pour les protégés d’Arezki Remmane. Ils sont favoris sur papier pour composter leur billet qualificatif pour le deuxième tour de la compétition.

Le Maroc a hérité du Groupe B avec le Nigéria, l’Afrique du Sud et la Zambie de la CAN U17. C’est le groupe de la mort, faut-t-il le dire, puisqu’il se compose des adversaires d’un grand calibre.

Le pays voisin a fait l’impasse sur le CHAN-2022 pour ne pas avoir été autorisé à rallier Constantine via un vol direct de Rabat. Le hasard a voulu que la sélection des U17 dispute la compétition à la ville des ponts suspendus. On se demande s’il va encore une fois demander un vol direct, ou bien faire une escale pour débarquer à Constantine, étant donné que la Royale Air Maroc est interdite de survol sur le territoire national.

A noter que le Groupe C se compose du Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et Sud-Soudan qui se jouera à Annaba. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.

