CAN U17 en Algérie : Remmane dévoile la liste des joueurs retenus

Le sélectionneur national U17, Arezki Remmane, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la CAN U17 qui aura lieu en Algérie. Il a convoqué 26 joueurs, dont la plupart évoluent à l’académie de la FAF et au Paradou AC.

A neuf jours du début de la CAN U17, qui se déroulera en Algérie, le sélectionneur national U17, Arezki Remmane, vient enfin de communiquer la liste des joueurs retenus. Une liste de 26 joueurs a été dévoilée il y a quelques minutes.

En effet, Remmane a convoqué neufs joueurs professionnel. Il s’agit de Mastias Hammache (FC Montréal), Adem Hocine Arous (AJ Auxerre), Younes Benali (FC Nantes), Yanis Ferhat Delaveau (AS Nansy), Mohammed Abdelmoudjib (Hercule Alicante HCF), Zyed Beltaief (AC Ajaccio), Shain Chetioui (Le Havre AC), Ali Salah Ziad Mohamed (Zamalek) et enfin Djibril Helies Bahlouli (O Lyon). Les autres convoqués évoluent à l’académie de la FAF et au Paradou AC, excepté Issam Yazid, pensionnaire du CRB.

Pour rappel, L’Algérie est versée dans le groupe A, dont les rencontres sont domiciliées au stade Nelson-Mandela de Baraki, en compagnie de la Somalie, du Sénégal, et du Congo.

Les Verts entameront le tournoi face aux Somaliens, en match d’ouverture du tournoi prévu le samedi 29 avril (20h00).