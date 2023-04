CAN U17 en Algérie : participation du Maroc, la FRMF a tranché

La sélection nationale marocaine U17 sera bel et bien présente à la CAN qui aura lieu en Algérie. La fédération royale marocaine de football a décidé de prendre part au tournoi après avoir menacé dans un premier lieu de le boycotter.

La fédération royale marocaine de football a tranché concernant la participation de la sélection U17 dans la CAN 2023 qui aura lieu en Algérie à partir du 29 avril prochain. En effet, elle a décidé de prendre part à la compétition continentale.

Le média « Hespress », selon un communiqué de la FRMF, a rapporté que Fouzi Lekjaâ a reçu, hier vendredi, les jeunes joueurs de la sélection nationale U17 participant à la CAN. Le responsable de la première instance du football marocain a tenu à les féliciter après leur qualification à la phase finale de la CAN. Il leur a également demandé « d’honorer le football marocain dans ce championnat continental, et de présenter un niveau digne de sa réputation ». Lekjaâ a souligné que l’objectif de la sélection marocaine U17 lors de la CAF est de se qualifier pour la Coupe du Monde U17.

Ainsi, les Marocains feront bel et bien le voyage en Algérie. Ils feront une escale à Tunis, avant de rallier Constantine, ville hôte.

Pour rappel, le tirage au sort de la CAN U17 avait placé la sélection marocaine dans le groupe B, aux côtés du Nigéria, de l’Afrique du Sud et de la Zambie.

Lekjaâ craint-il des sanctions de la CAF ?

Et pourtant, Fouzi Lekjaâ a menacé de boycotter la CAN U17 en Algérie et rééditer ainsi le coup du CHAN-2022. Et pour cause, il a exigé un vol direct Rabat-Constantine.

«Nous boycotterons cette compétition si notre équipe n’est pas autorisée à prendre un vol direct, comme le stipule le règlement de la CAF». A-t-il déclaré le 6 mars dernier au média local « Radiomars ».

Apparemment, le président de la FRMF craindrait des sanctions de la commission de discipline de la confédération africaine de football en cas d’un autre boycott. Ce serait la raison pour laquelle il a fait machine arrière après avoir menacé de faire l’impasse sur le voyage en Algérie.

