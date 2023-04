CAN U17 en Algérie : le Soudan du Sud exclut pour fraude sur l’âge

La sélection du Soudan du Sud ne disputera pas la CAN U17 qui se déroule en Algérie. En effet, la Confédération africaine de football l’a exclut de la compétition. La raison ? C’est après que cinq de ses joueurs ont échoué aux tests d’imagerie par Résonance Magnétique (IRM) de contrôle de l’âge.

Le coup d’envoi de la CAN U17, qui se déroule en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023, a été donné d’hier, avec Algérie-Somalie comme match d’ouverture. Les jeunes Fennecs se sont imposés sur le score de deux buts à zéro, signé Moslem Anatouf.

Mais la suite de la compétition verra l’absence de la sélection du Soudan du Sud après avoir été exclue par la Confédération africaine de football. Et pour cause, cinq de ses joueurs ont échoué aux tests IRM de contrôle de l’âge, a annoncé la CAF.

La fédération sud-soudanaise de football a confirmé l’information sur son compte Twitter. « Il est très regrettable que notre Bright Star Junior ait été exclu de la Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, qui se déroule en Algérie, après que cinq de ses joueurs n’aient pas rempli les critères d’éligibilité pour la compétition ». Déplore la Fédération du jeune pays africain.

Il utile à signaler le règlement de la CAF stipule qu’une équipe est disqualifiée d’une compétition si quatre (04) de ses joueurs sont inéligibles au test d’éligibilité IRM de contrôle de l’âge.

A la suite de l’exclusion de la sélection sud-soudanaise de la CAN U17, la Confédération africaine de football ne fera appel à aucune autre sélection pour la remplacer lors du tournoi.

Ainsi, le groupe C ne compte désormais que trois pays, à savoir le Cameroun, le Mali et le Burkina Faso. Les trois sélections se disputeront les deux places qualificatives pour les quarts de finale de la CAN U17.

