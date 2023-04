CAN U17 en Algérie : le président de la FAF, Zefizef, motive les joueurs

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a rendu visite à la sélection nationale U17 hier soir. Il a profité de l’occasion pour motiver les joueurs en prévision de la CAN U17.

C’est à partir de samedi, le 29 avril, que le coup d’envoi de la CAN U17, qui se déroulera en Algérie, sera donné. Pour le match d’ouverture, on va assister à Algérie-Somalie au stade Nelson Mandela à partir de 20h.

A trois jours seulement du début de la compétition continentale, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a rendu visite, hier soir, à la sélection nationale U17 au centre technique national de Sidi Moussa. Accompagné du secrétaire général Mounir D’bichi et le premier vice-président Azzedine Arab, Zefizef a profité de l’occasion pour motiver les protégés d’Arezki Remmane pour faire une bonne CAN.

A LIRE AUSSI : Arbitrage contesté en Algérie : la VAR réclamée, Zefizef tranche

Qu’a dit Zefizef aux joueurs de l’EN U17 ?

En effet, le président de la première instance du football algérien a tenu à venir saluer les coéquipiers de Moslim Anatouf. Il les a encouragé à « tirer le maximum de la plus grande compétition continentale et qui, de surcroît, est qualificative pour le Mondial. C’est le top du top ». Leur a-t-il dit. C’est ce que nous avons appris du site officiel de la FAF. Une réunion qui s’est déroulée sous la présence du DTN Mustapha Biskri et le sélectionneur national Arezki Remmane.

« la fédération ne ménagera aucun effort pour mettre tous les moyens de confort et de travail pour permettre à l’équipe d’évoluer dans les meilleures conditions possibles. Vous, le noyau de la jeunesse algérienne qui a la chance de figurer dans ce groupe par votre talent et vos sacrifices, je suis convaincu que vous allez rendre le peuple algérien heureux. Je crois en vous ». A-t-il ajouté.

Pour sa part, le DTN, M. Mustapha Biskri abonde dans le même sens que la président de la FAF et se montre lui aussi confiant quant à la réussite finale des poulains de Remmane.