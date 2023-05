CAN U17 Algérie – Maroc : les deux sélectionneurs se livrent

Les regards des Algériens seront braqués demain soir, à 20h, au stade Hamlaoui de Constantine qui abritera le match Algérie-Maroc, pour le compte du ¼ de finale de la CAN U17. Un important rendez-vous que les jeunes Fennecs ne doivent absolument pas rater. Non-seulement pour se qualifier pour la demi-finale de la compétition, mais surtout pour valider leur billet qualificatif pour la Coupe du Monde U17.

Le sélectionneur national Arezki Remmane et son homologue marocain Said Chiba ont animé cet après-midi la conférence de presse d’avant-match. Pour Remmane, la qualification demeure impérative, en dépit de la difficulté de la mission.

« On s’attend à un match difficile. Un derby maghrébin qui va se jouer sur des petits détails. On connait bien notre adversaire, comme lui nous connait bien. C’est un important rendez-vous qu’on ne doit absolument pas rater. On veut à tout prix se qualifier pour la demi-finale, synonyme de la qualification pour la Coupe du Monde U17 ». Dira-t-il.

Selon le sélectionneur national U17, changer de stade de Nelson Mandela à Hamlaoui ne devrait pas influer sur la prestation de son équipe. « Certes, on a débuté le tournoi à Nelson Mandela, mais je ne pense pas que le changement du stade va influer sur notre prestation. A Alger, à Oran ou à Constantine, le plus important c’est qu’on sera dans notre pays et surtout bien soutenus par notre public ». A-t-il indiqué.

« On aurait souhaité éviter l’Algérie », Chiba

Quant au sélectionneur marocain, il affirme que son équipe a à cœur de se qualifier pour le Mondial U17. « Je pense que le mieux préparé et concentré aura son dernier mot demain soir. Certes, on a joué deux matchs au stade Hamlaoui, dans lequel on a trouvé nos marques, mais je ne pense pas que ce sera un atout pour remporter le match face à l’Algérie. On va faire de notre mieux pour atteindre la demi-finale de la CAN car notre objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde U17 ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Je ne vous cache pas que j’aurais aimé éviter l’Algérie pour qu’on puisse se qualifier ensemble pour le Mondial des U17, mais le destin en a voulu autrement. Concernant la pression du public algérien, je pense que mes joueurs sont habitués de jouer sous des tribunes archicombles ».

