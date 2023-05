CAN U17 Algérie 0 – Sénégal 3 : les Lionceaux écrasent les Fennecs

Après avoir entamé la CAN U17 sur une bonne note face à la Somalie (2-0), la sélection nationale algérienne est tombée cet après-midi face au Sénégal. En effet, elle s’est inclinée sur le score de trois buts à zéro et devra patienter jusqu’au dernier match de groupes face au Congo pour espérer se qualifier. En revanche, les Lionceaux de la Teranga sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale du tournoi.

Pour revenir à la physionomie du match, les jeunes Fennecs tenteront d’exercer une pression sur les bois sénégalais dès le coup d’envoi, mais en vain. L’efficacité sera plutôt du côté des Lionceaux de la Teranga qui réussiront à ouvrir le score dans les derniers instants de la première mi-temps, signé Amara Diouf 45+1′.

Au retour des vestiaires, on s’attendait à une bonne réaction des jeunes algériens. Mais toujours sans constituer du danger sur les bois adverses. Les Sénégalais parviendront à doubler la mise, toujours par le biais d’Amara Diouf sur pénalty 61’.

On joue la 86e minute, Mamadou Savané assomment les Algériens en inscrivant le troisième but. L’arbitre siffle la fin du match sur une brillante victoire des Sénégalais sur un score sans appel de trois buts à zéro.

Ainsi, Le Sénégal est la première équipe qui se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. Quant à l’Algérie, elle devra patienter jusqu’au dernier match face au Congo pour espérer valider son billet qualificatif.

Remmane : « La condition physique des Sénégalais a fait la différence »

Le sélectionneur national U17, Arezki Remmane, a livré ses impressions à l’issue du match. Il se dit déçu de la défaite face au Sénégal.

« On a affronté une très bonne équipe sénégalaise qui n’est pas à présenter. Les joueurs adverses ont une très bonne condition et ce qui a fait la différence lors du match de cet après-midi. C’est une défaite amère, certes, mais on fera en sorte de rectifier le tir à l’occasion du prochain match face au Congo. On va tout donner pour gagner et se qualifier pour le prochain tour ». A-t-il déclaré.

A noter que le match Algérie-Congo aura lieu vendredi au stade Nelson Mandela à partir de 20h.

A LIRE AUSSI : France : Younes Benali injustement viré du FC Nantes en raison de la CAN U17