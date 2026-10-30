La CAN redevient biennale : 2027, 2028, 2031, 2033, ce que change la décision de la CAF

Chapô : La CAF fait marche arrière : la Coupe d’Afrique des nations se jouera de nouveau tous les deux ans. Après 2027, les prochaines éditions auront lieu en 2028, 2031 et 2033. Pourquoi ce revirement, quel calendrier et quelles conséquences pour les Verts : le point complet.

CAN tous les deux ans : la CAF fait marche arrière

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) reviendra tous les deux ans. Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) l’a décidé à l’unanimité, ce jeudi 29 octobre. Il revient ainsi sur la décision prise l’an dernier de passer à un rythme de quatre ans.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait annoncé ce réexamen début octobre. Il l’avait fait lors de la Conférence stratégique de la CAF, organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre. Trois semaines plus tard, le Comité exécutif a tranché.

Pourquoi la CAF renonce à une CAN tous les quatre ans

Le passage à quatre ans devait laisser la place à une nouvelle compétition, la Ligue des nations africaine. Celle-ci devait remplacer la CAN et se disputer tous les deux ans. Le projet s’est toutefois heurté à une difficulté financière.

Selon la CAF, cette Ligue des nations aurait mis plusieurs années à générer des revenus importants. Or ces ressources doivent permettre aux compétitions africaines de devenir compétitives à l’échelle mondiale et financièrement autonomes. D’où le choix de conserver une compétition déjà bien établie.

« La décision du Comité exécutif […] vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain », a déclaré Patrice Motsepe. Il cite aussi les intérêts des joueurs africains qui évoluent dans des clubs hors du continent. La Ligue des nations ne remplacera donc pas la CAN, et son avenir reste à préciser.

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Calendrier de la CAN : 2027, 2028, 2031 et 2033

La prochaine CAN se jouera en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, en juin et juillet. Une nouvelle édition suivra dès 2028, puis en 2031 et en 2033. Les supporters retrouveront donc deux CAN en deux ans.

Aucune CAN n’est prévue en 2029 ni en 2030. L’année 2030 accueille la Coupe du monde de la FIFA. Selon la tradition de la FIFA, les confédérations évitent d’organiser leur tournoi l’année du Mondial.

D’après nos calculs, ce choix double le nombre de CAN d’ici 2033. Le rythme de quatre ans n’aurait offert que deux éditions, en 2027 et en 2031. Le nouveau calendrier en prévoit quatre.

CAN tous les deux ans : ce que ça change pour l’Algérie

Pour les Verts, cette décision multiplie les occasions de briller sur la scène continentale. L’Algérie a remporté la CAN à deux reprises, en 1990 et en 2019. Elle dispute actuellement les éliminatoires de la CAN 2027, dont elle mène son groupe.

La sélection affronte le Togo les 14 et 17 novembre, pour les troisième et quatrième journées. Avec une CAN dès 2028, les éliminatoires vont s’enchaîner à un rythme soutenu. Le staff de Brahim Hemdani devra composer avec ce calendrier chargé.

Le retour à une CAN biennale concerne aussi les joueurs évoluant en Europe, nombreux chez les Verts. Leurs clubs devront les libérer plus souvent pour la phase finale. L’édition 2027, programmée en été, limitera toutefois les conflits avec les championnats européens.

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