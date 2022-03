CAN handball : la CAHB sanctionne l’Algérie et le Maroc

La Confédération africaine de handball (CAHB) a annoncé, ce mardi, dans un communiqué publié sur son site web, de priver le Maroc et l’Algérie de l’organisation des deux prochaines éditions (2022 et 2024) de la coupe d’Afrique des nations prévues respectivement dans les deux pays.

Une décision prise à la suite d’une session extraordinaire du Conseil de la CAHB tenue par visioconférence le 28 mars 2022, le Conseil de la CAHB. Dane le communiqué, il est indiqué qu’ « en appréciant le rapport du Comité Exécutif, le Conseil constate que les divergences extra–sportives ont profondément entaché les relations entre la Fédération Royale Marocaine de Handball (FRMHB) et la Fédération Algérienne de Handball (FAHB) ».

La même source ajoute: « Il en découle que malgré les efforts déployés pour éviter le boycott par certaines sélections participantes, le Conseil note avec un profond regret que des divergences persistent encore et sont de nature à mettre en péril le bon déroulement de ces événements ». Et c’est qu’ «en conséquence, le Conseil, après évaluation de cette situation et, conformément au principe de n’autoriser à faire participer les membres concernés par les questions en débats » que les deux décisions suivantes ont été prises:

-Retrait de l’organisation de la 25e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes (2022) à la Fédération Royale Marocaine de Handball.

-Retrait de l’organisation de la 26ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes (2024) à la Fédération Algérienne de Handball.

Un soulagement pour l’Algérie

A cet égard, la CAHB a envoyé des correspondances à toutes les fédérations pour en déposer leurs dossiers d’organisations sachant que l’édition 2022 devrait se tenir du 11 au 18 juillet 2022 alors que celle de 2024, est qualificative au JO 2024 à Paris.

Certes, l’Algérie a été privée d’organiser la coupe d’Afrique de handball en 2024, mais après que le CAHB l’ait retiré du Maroc, cela soulage la fédération algérienne de handball. Comme tout le monde le sait, notre pays a menacé de boycotter l’épreuve Africaine car elle devait avoir lieu à la ville Saharienne Laâyoune.

Reste à savoir maintenant quel pays Africain aura l’honneur d’organiser la compétition en question l’été prochain mais aussi celle de 2024.