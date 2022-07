CAN Handball-2024 : le pays hôte qui remplacera l’Algérie dévoilé

La coupe d’Afrique des nations de handball 2024 n’aura pas lieu en Algérie, à la suite de la sanction que lui a infligée confédération africaine de handball (CAHB). Cette dernière a décidé de confier l’organisation de la 26e édition de la CAN à l’Egypte pour la deuxième fois consécutive.

L’Algérie s’apprêtait à accueillir la coupe d’Afrique des nations de handball en 2024. Mais elle n’aura finalement pas l’occasion de le faire. En effet, la confédération de handball a décidé de confier l’organisation de la 26e édition de la compétition à l’Egypte, a annoncé la CAHB ce lundi.

Ainsi, l’Egypte va accueillir la CAN de handball pour la deuxième fois de suite. L’actuelle édition 2022 se déroule dans le pays des Pharaons. À noter que la CAN-2025 de handball sera qualificative pour les Jeux Olympiques Paris-2024 mais aussi pour la coupe du monde de handball de 2025 qui se tiendra conjointement en Croatie, au Danemark et en Norvège.

L’Algérie sanctionnée

L’actuelle édition de la CAN-2022 de handball qui se déroule en Egypte devait se tenir au Maroc. On se rappelle que l’Algérie avait décidé de boycotter la compétition. Et pour cause, elle devait se tenir dans la ville Laâyoune (Sahara Occidentale), considéré comme territoire occupé. Face à cette situation, la confédération africaine de handball l’a reporté du mois janvier 2022 au mois de juillet en cours. Par la suite, elle finit par retirer l’organisation du tournoi du Maroc pour la confier à l’Egypte.

Maintenant que l’Algérie n’abritera pas la 26e édition de la CAN de handball en 2024, la CAHB a décidé de sanctionner les deux prétendants. Une façon par laquelle elle veut garder le sport loin de la politique.

L’Egypte sera donc hôte pour deux éditions de suite. Une nouvelle opportunité pour les Pharaons de continuer à dominer le handball africain mais aussi de composter leur billet qualificatif pour les JO Paris-2024 et le mondial de handball.